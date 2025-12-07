Spania a ratat faza eliminatorie la o competiție majoră pentru a cincea oară consecutiv, notează AFP, după CM 2023, EURO 2022 și 2024 și JO 2024), în urma înfrângerii suferite în fața Germaniei (25-29), sâmbătă, în fața a peste 10.000 de spectatori, la Dortmund. Danila Patricia So Delgado-Pinto (Gloria Bistrița) a marcat 10 goluri pentru iberice.



Spania nu a reușit să profite de victoria categorică a Muntenegrului în fața Serbiei, cu 33-17. De la învingătoare au fost în mare formă fostul portar francez Armelle Attingre (18 intervenții), centrul Matea Pletikosic (7 goluri) și extrema stânga Dijana Trivic (9 goluri). Cele două jucătoare de la CSM București au marcat împreună 5 goluri, Tatjana Brnovic 2, iar Djurdjina Jaukovic 3.



Rezultatele de sâmbătă:

Grupa a II-a principală (Dortmund)

Feroe - Islanda 30-33

Spania - Germania 25-29

Muntenegru - Serbia 33-17

Clasament final:

1. Germania 10 puncte

2. Muntenegru 6

3. Serbia 5

4. Spania 4

5. Feroe 3

6. Islanda 2



Grupa a III-a principală (Rotterdam)

Polonia - Olanda 22-33

Argentina - Franța 17-29

Austria - Tunisia 25-27

Clasament:

1. Franța 8 puncte

2. Olanda 8

3. Polonia 4

4. Tunisia 2

5. Austria 2

6. Argentina 0



Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Agerpres

