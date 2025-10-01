Rapid - CSM București



"Istoria recentă dintre cele două rivale arată cât de echilibrată și dramatică este această confruntare. În martie, Rapid a pierdut la un singur gol diferență (25–26), după o luptă pe muchie de cuțit. În toamna trecută, CSM și-a impus experiența cu un 29–24, iar în aprilie a câștigat din nou, 27–23. Totuși, Rapid a arătat că știe să răspundă, obținând o victorie memorabilă pe teren propriu, 30–28, în februarie 2024. Cu un an înainte, în septembrie 2023, CSM se impunea la rândul său cu 25–21.



În acest sezon, Rapid vine după o victorie importantă împotriva echipei SCM Râmnicu Vâlcea (35–31), dar și două eșecuri, cu Slatina și Brăila. CSM București, în schimb a început în forță: trei victorii din trei meciuri, confirmându-și statutul de favorită", scrie siteul celor de la CS Rapid.

„Acest derby este foarte important. CSM este una dintre cele mai bune echipe din Europa, construită pentru a câștiga Champions League. Faptul că jucăm acasă face totul și mai important. Sperăm să ne ridicăm nivelul și să rămânem constanți pe tot parcursul meciului pentru a le pune probleme.”, a declarat antrenorul echipei Rapid, Laurent Bezeau.

