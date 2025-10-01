Norvegia mai poate folosi fontul runic doar în meciuri amicale

FIFA a interzis oficial Federației Norvegiene de Fotbal să folosească fonturile runice pe tricouri în cadrul meciurilor ​​oficiale. Interdicția a intrat în vigoare începând cu Campionatul Mondial U20, care se desfășoară în prezent în Chile. Fontul personalizat, creat de Nike în 2024, era inspirat de alfabetul runic, un sistem de scriere antic folosit de popoarele germanice din Europa de Nord, Marea Britanie și Scandinavia, compus din litere unghiulare numite rune.



Deși fusese apreciat pentru originalitatea sa, FIFA a considerat că numele și numerele jucătorilor nu erau îndeajuns de lizibile pentru arbitri, jurnaliști și spectatori. O altă problemă a fost încălcarea regulii FIFA 7.2.2, care impune ca informațiile de pe spatele tricourilor de joc să fie realizate cu o singură culoare. Norvegia U20 e prima care a revenit la fontul standard Nike, iar originalul echipament va putea fi folosit doar la meciurile amicale de Haaland&co.



Norvegia defilează în preliminariile CM 2026

În acest moment, echipa de seniori a Norvegiei este lideră în Grupa I a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, cu maximum de puncte după cinci meciuri jucate. "Landslaget" a învins Moldova (5-0, 11-1), Israel (4-2), Italia (3-0) și Estonia (1-0), iar participarea la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic ar putea fi prima competiție majoră la care participă actuala echipă.



Aceasta îi cuprinde pe Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Orjan Nyland (Sevilla), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Manchester City), Antonio Nusa (RB Leipzig), Sander Berge (Fulham) și Martin Odegaard (Arsenal).

Foto - Getty Images

