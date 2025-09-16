Dinamo s-a impus cu 3-0 în fața Petrolului, într-un meci din etapa a noua jucat pe Ilie Oană. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Pentru echipa din Ștefan cel Mare au marcat Cârjan, Armstorng și Sivis, iar în urma acestui succes Dinamo se situează pe locul trei în Superliga.



„Unde o vezi pe Dinamo?” Basarab Panduru a dat verdictul imediat



Întrebat unde o vede pe Dinamo până la finalul lui 2025, Basarab Panduru a asigurat că „roș-albii” se vor afla pe loc de play-off.

Analistul a fost surprins de felul în care a arătat Dinamo în ultimele etape.

„Ne îndoiam toţi la început de Dinamo, când a început campionatul, şi Andrei Nicolescu fiind pe la noi ne spunea că voi ştiti echipa aia de anul trecut şi spuneţi că a fost bună, dar şi cu aia am avut răbdare. Şi, uite, că acelaşi lucru se întâmplă acum.

Am crezut că pauza asta a oprit o echipă care mergea bine, dar nu, Dinamo vine şi arată bine după pauză şi are ditamai victoria cu Petrolul. Acum, dacă mă întrebi pe mine până la final de 2025 Dinamo e clar în primele 6!”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Formația bucureșteană a adunat 18 puncte în primele nouă etape și se află la cinci puncte de liderul Universitatea Craiova.

