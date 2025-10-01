FCSB a început excelent campania din Europa League, cu o victorie pe terenul lui Go Ahead Eagles, scor 1-0. În schimb, Young Boys a dezamăgit la debut și a pierdut clar, pe teren propriu, contra lui Panathinaikos, 1-4, rezultat în urma căruia elvețienii au ajuns pe ultimul loc în grupă.

Young Boys, obligată să învingă FCSB. Elvețienii fac deja calcule pentru calificare



Înaintea meciului, cotidianul elvețian Blick crede că Young Boys este obligată să învingă FCSB dacă își dorește să obțină calificarea în fazele eliminatorii din Europa League. Acesta a fost obiectivul anunțat de directorul sportiv Christoph Spycher înaintea duelului cu Panathinaikos.



"O victorie contra lui FCSB este obligatorie. E probabil ultima șansă a lui Young Boys pentru păstrarea șanselor de calificare. De ce spunem asta? După debutul slab contra lui Panathinaikos, care reprezenta una dintre cele mai slabe patru oponente, echipa din Berna e deja cu spatele la zid.



Pentru a se clasa în primele 24 de echipe, echipele din sezonul trecut au avut nevoie de 10 puncte și un golaveraj bun. Young Boys are deja golaveraj -3 după un meci cu o adversară considerată inferioară, astfel că probabil va avea nevoie de 11 puncte.



Pentru a ajunge la 11 puncte, Young Boys are nevoie de victorii cu FCSB, Ludogorets și PAOK. Ar ajunge la 9 puncte și ar mai rămâne de obținut măcar două puncte din duelurile cu Lille, Lyon, Aston Villa și Stuttgart. Nu e imposibil, dar e foarte dificil", notează Blick.

"Arena Națională, locul sfânt al elvețienilor"



Blick amintește despre stadionul pe care se va juca meciul FCSB - Young Boys. Arena Națională este descrisă drept "locul sfânt al elvețienilor.



"E locul unde Elveția a sărbătorit una dintre cele mai importante victorii din istoria sa: 5-4, la loviturile de departajare, contra Franței, care era campioană mondială la acea vreme. Se întâmpla în optimile EURO 2020.



Să uităm de acel 0-1 contra României în preliminariile pentru EURO 2024, disputat pe același stadion, și să considerăm meciul din 2021 drept un semn bun pentru Young Boys", a mai scris Blick.

