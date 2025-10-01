Într-un fotbal românesc foarte sărac, FCSB domină autoritar întrecerea internă, dacă ne referim strict la aspectul financiar.

Dovada acestei realități e că formația lui Gigi Becali plătește cele mai mari sume de transfer, oferă cele mai mari contracte, iar la club nu prea există întârzieri salariale, cel puțin nu în ceea ce privește lotul de jucători și stafful tehnic.

Explicația acestei situații fericite, pe care o întâlnim destul de rar la restul grupărilor românești, înglodate în datorii, ține de parcursul european al roș-albaștrilor. Inclusiv în sezoanele în care n-a strălucit pe plan intern, FCSB a reușit, de multe ori, un parcurs bun / decent, în Europa. Campania în desfășurare e chiar un foarte bun exemplu, în acest sens. Campioana României merge prost, în Superliga noastră, fiind pe loc de play-out, însă a prins grupa de Europa League, în care a și debutat cu un succes: 1-0 cu Go Ahead Eagles (Olanda).

FCSB, în zona echipelor care au luat între 6-8 milioane de euro

Acum, când urmează etapa a doua din Europa League – FCSB – Young Boys se va juca, joi, de la ora 19.45 – a fost actualizat clasamentul banilor din a doua întrecere UEFA intercluburi. În topul publicat de Football Meets Data, campioana României se situează în zona echipelor care și-au asigurat o sumă, între 6-8 milioane de euro până acum. Iată confirmarea:

