Campioana României traverseză încă un sezon foarte bun din punct de vedere financiar.

FCSB
Într-un fotbal românesc foarte sărac, FCSB domină autoritar întrecerea internă, dacă ne referim strict la aspectul financiar.

Dovada acestei realități e că formația lui Gigi Becali plătește cele mai mari sume de transfer, oferă cele mai mari contracte, iar la club nu prea există întârzieri salariale, cel puțin nu în ceea ce privește lotul de jucători și stafful tehnic. 

Explicația acestei situații fericite, pe care o întâlnim destul de rar la restul grupărilor românești, înglodate în datorii, ține de parcursul european al roș-albaștrilor. Inclusiv în sezoanele în care n-a strălucit pe plan intern, FCSB a reușit, de multe ori, un parcurs bun / decent, în Europa. Campania în desfășurare e chiar un foarte bun exemplu, în acest sens. Campioana României merge prost, în Superliga noastră, fiind pe loc de play-out, însă a prins grupa de Europa League, în care a și debutat cu un succes: 1-0 cu Go Ahead Eagles (Olanda).

FCSB, în zona echipelor care au luat între 6-8 milioane de euro

Acum, când urmează etapa a doua din Europa League – FCSB – Young Boys se va juca, joi, de la ora 19.45 – a fost actualizat clasamentul banilor din a doua întrecere UEFA intercluburi. În topul publicat de Football Meets Data, campioana României se situează în zona echipelor care și-au asigurat o sumă, între 6-8 milioane de euro până acum. Iată confirmarea:

FCSB și-a asigurat 4.310.000 de euro doar pentru intrarea în grupa de Europa League. La această sumă s-a adăugat cea de 450.000 de euro, după victoria cu Go Ahead Eagles. Diferența până la pragul de 6-8 milioane de euro e acoperită de banii din Market-Pool, capitol la care sumele diferă, în funcție de niște criterii sportive și de marketing, socotite de UEFA.

