"Nu jucați cu Ngezana!" Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA

Africa de Sud, naționala pe care o reprezintă Siyabonga Ngezana, a încasat o lovitură serioasă în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. 

La începutul acestei săptămâni, FIFA a decis ca Africa de Sud să piardă la masa verde meciul din preliminariile CM 2026 contra lui Lesotho. "Bafana Bafana" câștigase pe teren cu 2-0 meciul disputat pe 21 martie, însă sud-africanii au folosit un fotbalist fără drept de joc. Este vorba despre Teboho Mokoena, un jucător care se afla în stare de suspendare din cauza a două cartonașe galbene. 

"Nu jucați cu Ngezana!" Sud-africanii suflă și în iaurt după meciul pierdut la masa verde

Cu două meciuri rămase de disputat în grupa C din preliminarii, Africa de Sud a coborât pe locul 2 din cauza meciului pierdut la masa verde, la egalitate cu liderul Benin, dar cu un golaveraj inferior.

Africa de Sud va juca în această lună meciurile decisive pentru calificare la Mondial, cu Zimbabwe (10 octombrie) și Rwanda (14 octombrie). Siyabonga Ngezana nu va putea juca în primul meci, având în vedere că a ajuns la două cartonașe galbene în preliminarii și va fi suspendat pentru un joc.

Având în vedere meciul pierdut la masa verde de Africa de Sud, numeroși microbiști sud-africani au decis mai în glumă, mai în serios să atragă atenția celor din echipa națională: "Nu jucați cu Ngezana", sună numeroase mesaje transmise pe rețelele sociale de sud-africani.

Totuși, cel mai probabil, Ngezana nici măcar nu va fi convocat pentru acțiunea din octombrie a Africii de Sud. Selecționerul Hugo Broos a decis să nu îl treacă pe lista preliminară pe stoperul lui FCSB, care oricum ar fi fost indisponibil pentru primul joc.

Africa de Sud tremură acum pentru calificarea la CM 2026

Din preliminariile africane se califică la CM 2026 cele 9 câștigătoare de grupă, iar cele mai bune patru locuri secunde vor merge la duelurile de baraj din noiembrie.

