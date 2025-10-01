GALERIE FOTO Legendarul Gael Monfils a anunțat când se va retrage din tenis printr-un anunț copleșitor

Legendarul Gael Monfils a anunțat c&acirc;nd se va retrage din tenis printr-un anunț copleșitor Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils a anunțat că se va retrage din tenis la scurt timp după ce va împlini 40 de ani.

TAGS:
Gael MonfilsTenis ATPretragereElina Svitolina
Din articol

La treizeci și nouă de ani, Gael Monfils (53 ATP) a anunțat că intenționează să mai joace un sezon întreg în circuitul ATP.

Tenismenul din Hexagon și-a sărbătorit de curând aniversarea, prilej cu care s-a hotărât asupra viitorului său în „Sportul Alb.”

Gael Monfils se va retrage din tenis la finalul anului 2026

Jucător profesionist din 2004, Monfils își va mai acorda maximum patru șanse de a deveni campion de turneu major.

„Prima dată când am ținut o rachetă de tenis în mână aveam doar doi ani și jumătate. Am început să joc tenis profesionist la 18 ani.

După ce mi-am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare, vreau să vă anunț că 2026 va fi ultimul meu an ca tenismen profesionist.

Ocazia de a-mi fi transformat pasiunea în carieră e un privilegiu de care m-am bucurat în fiecare meci din cei 21 de ani de carieră.

Când iubești ceva atât de mult, niciodată nu se simte potrivit să îți iei rămas-bun, dar la 40 de ani va fi o ocazie bună pentru mine,” a scris Gael Monfils, într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Cuvinte emoționante pentru soția Elina și fiica Skai

„Chiar dacă tenisul înseamnă totul pentru mine, sunt împăcat cu decizia pe care o iau. Sunt recunoscător soției mele, Elina, iubirea, inspirația, puterea mea - și o jucătoare excelentă de tenis.

Îi sunt recunoscător fiicei mele, Skai, pentru iubirea profundă, sensul și bucuria pe care le-a adăugat zilelor mele,” a adăugat Gael Monfils, într-un anunț emoționant.

Gael Monfils

  • Hanescu monfils
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reperele carierei de tenismen a lui Gael Monfils

Gael Monfils a fost număr șase ATP în 2016. Are treisprezece trofee cucerite în circuitul de elită al tenisului masculin, dintre care unul, în acest an, la Auckland.

Cea mai bună performanță atinsă de Gael Monfils în turneele de mare șlem este faza semifinalelor, în care a ajuns de două ori: la Roland Garros, în 2008 și la US Open, în 2016.

Roger Federer și Novak Djokovic sunt tenismenii care l-au eliminat pe Gael Monfils în cele două semifinale de Grand Slam în care s-a calificat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
ULTIMELE STIRI
Prime pentru jucătorii lui FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali &icirc;naintea meciului cu Young Boys
Prime pentru jucătorii lui FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali înaintea meciului cu Young Boys
Rapid - CSM București, de la 17:30, &icirc;n Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO
Rapid - CSM București, de la 17:30, în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Blănuță &bdquo;tremură&ldquo;, naționala suferă, iar Olăroiu s-a relaxat cu soția
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Blănuță „tremură“, naționala suferă, iar Olăroiu s-a relaxat cu soția
Liga Campionilor, de neratat, diseară: Barcelona &ndash; PSG și Monaco &ndash; City, &icirc;n prim-plan. Programul complet
Liga Campionilor, de neratat, diseară: Barcelona – PSG și Monaco – City, în prim-plan. Programul complet
Fostul talent al lui Lucescu de la Șahtior Donețk va juca &icirc;n Cipru, la rivala echipei lui Vlad Dragomir!
Fostul talent al lui Lucescu de la Șahtior Donețk va juca în Cipru, la rivala echipei lui Vlad Dragomir!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cuplurile de tenismeni: un tenismen rom&acirc;n dezvăluie din interior ce se petrece &icirc;n &bdquo;Sportul Alb,&rdquo; după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de r&acirc;s

Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs

Valeriu Iftime e impresionat de un fotbalist din Superligă: &rdquo;Joacă &icirc;n orice echipă! E senzațional&rdquo;

Valeriu Iftime e impresionat de un fotbalist din Superligă: ”Joacă în orice echipă! E senzațional”

Valeriu Iftime știe cum va arăta play-off-ul din Superligă: &rdquo;Cu siguranță&rdquo;

Valeriu Iftime știe cum va arăta play-off-ul din Superligă: ”Cu siguranță”

După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el &icirc;n urmă cu cinci ani

După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el în urmă cu cinci ani

Seară magică &icirc;n Champions League! Galatasaray reușește surpriza cu Liverpool, Real Madrid s-a distrat &icirc;n Kazahstan și meciuri cu 5+ goluri

Seară magică în Champions League! Galatasaray reușește surpriza cu Liverpool, Real Madrid s-a distrat în Kazahstan și meciuri cu 5+ goluri

Fără precedent! Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar &icirc;n Ucraina

"Fără precedent!" Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar în Ucraina



Recomandarile redactiei
Fostul talent al lui Lucescu de la Șahtior Donețk va juca &icirc;n Cipru, la rivala echipei lui Vlad Dragomir!
Fostul talent al lui Lucescu de la Șahtior Donețk va juca în Cipru, la rivala echipei lui Vlad Dragomir!
Nu jucați cu Ngezana! Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA
"Nu jucați cu Ngezana!" Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA
&bdquo;Zeița&rdquo; Croației, Donna Vekic, a dezvăluit care e primul lucru pe care &icirc;l face dimineața. Răspunsul aduce aminte de Sorana C&icirc;rstea
„Zeița” Croației, Donna Vekic, a dezvăluit care e primul lucru pe care îl face dimineața. Răspunsul aduce aminte de Sorana Cîrstea
Real, &bdquo;măcel&ldquo; pe bani mulți: a luat jumătate din bugetul unui club rom&acirc;nesc, &icirc;n 90 de minute!
Real, „măcel“ pe bani mulți: a luat jumătate din bugetul unui club românesc, în 90 de minute!
Gigi Becali numără banii: FCSB, a apărut suma str&acirc;nsă din Liga Europa!
Gigi Becali numără banii: FCSB, a apărut suma strânsă din Liga Europa!
Alte subiecte de interes
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii &icirc;n bani vor primi c&acirc;știgătorii
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația &bdquo;letală&rdquo; de la Miami: imaginile de colecție
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

stirileprotv Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!