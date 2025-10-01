La treizeci și nouă de ani, Gael Monfils (53 ATP) a anunțat că intenționează să mai joace un sezon întreg în circuitul ATP.

Tenismenul din Hexagon și-a sărbătorit de curând aniversarea, prilej cu care s-a hotărât asupra viitorului său în „Sportul Alb.”

Gael Monfils se va retrage din tenis la finalul anului 2026

Jucător profesionist din 2004, Monfils își va mai acorda maximum patru șanse de a deveni campion de turneu major.

„Prima dată când am ținut o rachetă de tenis în mână aveam doar doi ani și jumătate. Am început să joc tenis profesionist la 18 ani.

După ce mi-am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare, vreau să vă anunț că 2026 va fi ultimul meu an ca tenismen profesionist.

Ocazia de a-mi fi transformat pasiunea în carieră e un privilegiu de care m-am bucurat în fiecare meci din cei 21 de ani de carieră.

Când iubești ceva atât de mult, niciodată nu se simte potrivit să îți iei rămas-bun, dar la 40 de ani va fi o ocazie bună pentru mine,” a scris Gael Monfils, într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Cuvinte emoționante pentru soția Elina și fiica Skai

„Chiar dacă tenisul înseamnă totul pentru mine, sunt împăcat cu decizia pe care o iau. Sunt recunoscător soției mele, Elina, iubirea, inspirația, puterea mea - și o jucătoare excelentă de tenis.

Îi sunt recunoscător fiicei mele, Skai, pentru iubirea profundă, sensul și bucuria pe care le-a adăugat zilelor mele,” a adăugat Gael Monfils, într-un anunț emoționant.

