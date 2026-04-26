Cristina Neagu a reacționat imediat după ce CSM București a făcut-o praf pe Esbjerg: ”Ea a schimbat fața echipei”

Cristina Neagu a reacționat imediat după ce CSM București a făcut-o praf pe Esbjerg: ”Ea a schimbat fața echipei” Handbal
CSM București - Esbjerg s-a încheiat 37-27.

Bojana Popovic a pregătit exemplar returul cu Esbjerg de la București, care s-a jucat la Sala Polivalentă. Învinsă cu 26-25 în Danemarca, CSM București a câștigat acasă cu 37-27 și s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor.

Cristina Neagu a reacționat imediat după ce CSM București a făcut-o praf pe Esbjerg: ”Ea a schimbat fața echipei” 

După meci, Cristina Neagu, care a asistat din tribune la CSM București - Esbjerg, a vorbit cu reprezentanții mass-media și a evidențiat că a trăit confruntarea dintre cele două echipe cu mari emoții. Mai mult, Neagu a evidențiat că venirea Bojanei Popovic la cârma ”tigroaicelor” a schimbat fața echipei.

”Am trăit cu mari emoții. Când suntem acolo în teren, nu simțim lucrurile astea, nu auzim fanii, în tribune e mult mai dificil. Acum înțeleg nebunia asta a fanilor, care erau supărați și ne criticau când pierdeam, pentru că e mult mai greu în tribună.

CSM se întoarce în Final 4 după mulți ani și, dacă are puțin noroc și nu dă peste Gyor în semifinale, are șanse mari să joace finala. Nu știu dacă pot să ajung (n.r. la Budapesta, la Final 4), cel mai important e că fetele au obținut calificarea și să se bucure de acest rezultat. Le-am scris mesaje, am simțit că e posibilă această calificare, după meciul din tur.

Mă bucur mult, acum te gândești, mi-ar fi plăcut să fiu și eu în teren, dar nu am regrete. Cât am jucat, am dat tot ce am putut pentru echipă. A venit Bojana (n.r. Popovic, antrenoarea de la CSM), a schimbat fața echipei, au obținut 8 victorii la rând. Mă bucur sincer pentru ele, merită această calificare și chiar cred că se pot duce până în finală”, a spus Cristina Neagu.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.

Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”
Cele mai tari imagini din CSM București - Esbjerg! Cristina Neagu a fost în tribune
Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”
Gloria Bistriţa a ratat calificarea la Turneul Final Four din Champions League
„Le-am omorât!” Evelina Eriksson jubilează după ce CSM București s-a calificat în Final Four
Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!
MM Stoica anunță: ”Gigi îi va face sigur ofertă”
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”
Dinamo - Rapid ACUM! Surprize URIAȘE în echipa lui Dinamo
MM Stoica anunță: ”Gigi îi va face sigur ofertă”
Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!
Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani
Cristina Neagu 'rupe norma'! La ce premiu de top a fost nominalizată românca
CSM București, campioana României pentru a șaptea oară! Triumf la o săptămână după dezamăgirea din Liga Campionilor
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

