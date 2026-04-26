Cristina Neagu a reacționat imediat după ce CSM București a făcut-o praf pe Esbjerg: ”Ea a schimbat fața echipei” 

Bojana Popovic a pregătit exemplar returul cu Esbjerg de la București, care s-a jucat la Sala Polivalentă. Învinsă cu 26-25 în Danemarca, CSM București a câștigat acasă cu 37-27 și s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor.

După meci, Cristina Neagu, care a asistat din tribune la CSM București - Esbjerg, a vorbit cu reprezentanții mass-media și a evidențiat că a trăit confruntarea dintre cele două echipe cu mari emoții. Mai mult, Neagu a evidențiat că venirea Bojanei Popovic la cârma ”tigroaicelor” a schimbat fața echipei.

”Am trăit cu mari emoții. Când suntem acolo în teren, nu simțim lucrurile astea, nu auzim fanii, în tribune e mult mai dificil. Acum înțeleg nebunia asta a fanilor, care erau supărați și ne criticau când pierdeam, pentru că e mult mai greu în tribună.

CSM se întoarce în Final 4 după mulți ani și, dacă are puțin noroc și nu dă peste Gyor în semifinale, are șanse mari să joace finala. Nu știu dacă pot să ajung (n.r. la Budapesta, la Final 4), cel mai important e că fetele au obținut calificarea și să se bucure de acest rezultat. Le-am scris mesaje, am simțit că e posibilă această calificare, după meciul din tur.

Mă bucur mult, acum te gândești, mi-ar fi plăcut să fiu și eu în teren, dar nu am regrete. Cât am jucat, am dat tot ce am putut pentru echipă. A venit Bojana (n.r. Popovic, antrenoarea de la CSM), a schimbat fața echipei, au obținut 8 victorii la rând. Mă bucur sincer pentru ele, merită această calificare și chiar cred că se pot duce până în finală”, a spus Cristina Neagu.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.