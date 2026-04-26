CSM București a reușit să se califice în Final Four, în Liga Campionilor la handbal feminin, după o pauză de opt ani.

„Tigroaicele” le-au învins pe danezele de la Esbjerg în returul disputat la Sala Polivalentă din București cu scorul de 37-27 (19-14), după ce în tur au cedat cu 25-26.

Portarul Evelina Eriksson a fost numită cea mai bună jucătoare a meciului, cu un procentaj de 34,1% al paradelor (14 din 41).

Intervențiile miraculoase ale suedezei au contribuit decisiv la succesul handbalistelor de la CSM București în fața danezelor de la Esbjerg.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.

Astăzi, de la 19:00, se joacă ultimul meci din sferturile de finală ale Ligii Campionilor: Brest - Gloria Bistrița. Metz a câștigat cu 36-35 în tur la Bistrița.