CSM Bucureşti a învins-o pe vicecampioana AHC Potaissa Turda cu scorul de 29-27 (16-11), vineri, în Sala Apollo din Capitală, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

CSM București - Potaissa Turda 29-27 - Drăgan și Petrila au dat recital, veteranul Mihai Popescu a salvat cât a putut

''Tigrii'' au controlat jocul de la un capăt la altul, având cei mai buni jucători în Andrei Valeriu Drăgan (7 goluri), Constantin Bogdan Mănescu (5 goluri), Răzvan Ştefan Chiratcu (4 goluri) şi portarul Valentin Petrila (10 intervenţii).

Gabriel-Florinel Dumitriu şi Daniel Pop au înscris câte 7 goluri pentru vicecampioni, iar portarul Mihai Popescu a reuşit 11 intervenţii.