SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CSM București a făcut spectacol duminică după-amiază, la Sala Polivalentă din Capitală.

TAGS:
CSM BucurestiLiga Campionilor
Din articol

Jucătoarele Bojanei Popovic au bifat o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani! CSM București s-a impus cu 37-27 împotriva danezelor de la Esbjerg în returul de la București, după ce în tur adversarele s-au impus cu 26-25.

ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Sportpictures

La CSM - Esbjerg a asistat și fosta handbalistă Cristina Neagu, prezentă în Sala Polivalentă. Meciul de retragere al lui Neagu a fost în urmă cu aproape un an și a fost transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!