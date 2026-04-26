Jucătoarele Bojanei Popovic au bifat o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani! CSM București s-a impus cu 37-27 împotriva danezelor de la Esbjerg în returul de la București, după ce în tur adversarele s-au impus cu 26-25.

La CSM - Esbjerg a asistat și fosta handbalistă Cristina Neagu, prezentă în Sala Polivalentă. Meciul de retragere al lui Neagu a fost în urmă cu aproape un an și a fost transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.