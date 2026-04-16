Cine e Jenny Carlson, supervedeta transferată azi de CSM București, clubul Primăriei Handbal
Alexandru Hațieganu
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise în direct de Pro Arena și VOYO.

CSM București a declanșat ofensiva pe piața transferurilor. Superputere în handbalul feminin românesc, CSM e condusă în prezent de Bojana Popovici, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria sportului cu mingea pe semicerc.

CSM București a făcut recent un anunț important pentru că a dat o lovitură uriașă pe piața de mercato întrucât a transferat-o pe una dintre cele mai creative jucătoare din handbal.

Cine e Jenny Carlson, handbalistra transferată de CSM București

Campioana CSM Bucureşti a anunţat, miercuri, transferul handbalistei suedeze Jenny Carlson, începând din sezonul viitor. Carlson este componentă a naţionalei ţării sale. Născută la 17 aprilie 1995, Jenny Carlson (Jenny Helen Karlsson) joacă în prezent la Molde Elite şi este considerată una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic.

De-a lungul carierei, Carlson a mai jucat şi la Brest Bretagne Handball şi HC Ludwigsburg.

Cine e Jenny Carlsson și ce a declarat după ce a semnat cu CSM București

Cu echipa naţională, Jenny Carlson a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2020 şi 2024, la două ediţii ale Campionatelor Europene şi trei ale Campionatelor Mondiale.

”Sunt foarte fericită şi mândră că am devenit parte a familiei CSM. Un club cu multă istorie şi succese remarcabile, pe care l-am admirat întotdeauna. Aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Bojana Popovic şi tot staful, cu viitoarele mele coechipiere şi să mă bucur împreună cu fanii, care dau întotdeauna dovadă de mult suflet şi pasiune! În sezonul viitor sunt gata să lupt alături de voi!”, a declarat Jenny Carlson la semnarea contractului.

  • Ne bucurăm să o avem pe Jenny Carlson alături de noi. Este o jucătoare cu o experiență vastă, o coordonatoare de joc inteligentă, care poate face diferența în momentele importante. Suntem convinși că va aduce un plus semnificativ echipei și va contribui la performanțele pe care ni le dorim.” – a declarat Răzvan-Mihai Socolovici, managerul operațional al echipei.
Publicitate
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Sferturile Europa League și Conference League | Celta Vigo - Freiburg 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Ionuț Radu, dărâmat
Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Lionel Messi a devenit patron de club în Spania: „Întărește legăturile cu Barcelona”
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
„Craiova? Dinamo o va face campioană!“: declarație-bombă despre ce se pregătește în Superliga
Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Surpriză în ultima etapă din Liga Florilor! Ce a făcut Rapid + Cum arată clasamentul final
Surpriză uriașă la handbal! Cu Neagu în teren, CSM București a remizat pe teren propriu. Ce s-a întâmplat cu Dunărea Brăila
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Hoții de la Muzeul Drents au încercat să fure și coiful de la Cucuteni-Băiceni, evaluat la 3,2 milioane de euro

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

