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Din articol Ian Barrufet îi calcă pe urme tatălui său la Barcelona! Spaniolul a ajuns pentru prima dată în București

Ian Barrufet este unul dintre jucătorii importanți ai echipei de handbal a Barcelonei, iar partida disputată la București pe 15 octombrie, câștigată de catalani cu 36-22, a reprezentat un moment special pentru extrema stângă: prima sa vizită în capitala României. Handbalistul în vârstă de 22 de ani este fiul lui David Barrufet, unul dintre cei mai mari portari din istoria handbalului mondial și un simbol al Barcelonei. Fostul portar a ocupat și funcția de director sportiv al lui Dinamo, în perioada februarie 2022 – iulie 2024, în timpul mandatului lui Xavi Pascual. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”

Sursă foto: IMAGO David Barrufet a câștigat 71 de trofee alături de Barcelona, dintre care șapte trofee Champions League. A fost desemnat cel mai bun portar din lume în 2000 și 2001, iar în 2001 a ocupat locul al doilea în ancheta pentru cel mai bun handbalist al lumii. Barcelona i-a retras tricoul cu numărul 16 în 2011, la un an după ce și-a încheiat cariera de jucător, începută în 1988, la vârsta de 18 ani. CITEȘTE ȘI: GALERIE FOTO Penya Blaugrana Bucharest, echipa de suporteri români a Barcelonei! Omul din spatele fan clubului + Întâlnirea cu echipa de handbal a catalanilor

Ian Barrufet îi calcă pe urme tatălui său la Barcelona! Spaniolul a ajuns pentru prima dată în București La doar 22 de ani, Ian Barrufet a început să-și construiască propriul nume în handbalul mondial, dincolo de moștenirea lăsată de tatăl său. Extrema stângă are deja două trofee Champions League alături de Barcelona și țintește câștigarea celui de-al treilea, după cum a mărturisit în interviul acordat în exclusivitate pentru Sport.ro. Ian Barrufet a vorbit despre ce înseamnă să reprezinte un club precum Barcelona, despre mentalitatea care definește echipa de handbal a catalanilor, dar și despre legătura pe care o are cu România prin intermediul tatălui său. Sportivul a dezvăluit că duelul cu Dinamo i-a oferit ocazia să viziteze pentru prima dată Bucureștiul, deși tatăl său a locuit în capitala României în perioada în care a ocupat funcția de oficial al echipei din Ștefan cel Mare. CITEȘTE ȘI: FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei

Sursă foto: IMAGO



Cum este să te întâlnești cu fanii Barcelonei în afara terenului? Este uimitor, pentru că știm că Barça este cel mai bun club din lume, un club iubit peste tot. Cred că avem fani în toate colțurile lumii. Pentru noi este foarte important să fim atât de apreciați și iubiți oriunde am merge. Ce știi despre handbalul românesc? Știu foarte multe despre handbalul din România, pentru că tatăl meu a fost aici și a lucrat în București. Am urmărit foarte mult Dinamo. Cred că este o echipă extraordinară, împotriva căreia am avut mereu meciuri complicate. Liga României este o ligă bună. Ai avut vreodată ocazia să vizitezi Bucureștiul înaintea acestui meci? Nu, este pentru prima dată. A fost o coincidență că am ajuns aici tocmai acum. Este un oraș foarte frumos. Tatăl meu mi-a spus că i-a plăcut foarte mult aici, pentru că oamenii și viața din București sunt minunate, așa că pot spune doar lucruri bune.

FOTO (Ian Barrufet alături de ofițerul de presă al echipei) Tatăl tău ți-a povestit și despre gastronomia românească? Ai auzit de mici sau de sarmale? Da, normal! Eu nu am putut să vin aici, dar sora și mama mea au venit destul de des să îl viziteze pe tata și au rămas cu o impresie foarte bună despre mâncarea românească. Totuși, cred că și în Catalonia avem mâncare foarte bună, dar și în România este excelentă. Cum ai caracteriza-o pe Dinamo București înaintea confruntării directe? Cred că Dinamo este un club puternic. Are jucători foarte buni atât în echipă, cât și în staff. A fost un meci greu la Barcelona în urmă cu o săptămână și cred că astăzi, pe teren propriu, se vor lupta și va fi un meci dificil pentru noi. Echipa de fotbal a Barcelonei este cunoscută în întreaga lume. Prin ce se diferențiază echipa de handbal a clubului? Cred că echipa de handbal a Barcelonei este cel mai bun club din lume. Este câștigătoarea Champions League și echipa cu cele mai multe trofee în această competiție. Diferența este că noi ne dorim să câștigăm orice competiție și orice meci. Luptăm la fiecare partidă și cam despre asta este vorba. După ce ați câștigat Champions League sezonul trecut, cât de dificil este să vă găsiți motivația pentru a lupta din nou pentru toate trofeele? Nu cred că este dificil. Așa cum ți-am spus, jucăm la Barça și vrem să câștigăm fiecare meci și fiecare competiție. Anul trecut a fost extraordinar, am câștigat tot, dar acum este deja în trecut. Am încheiat sezonul respectiv, iar acum o luăm de la capăt și luptăm din nou pentru toate trofeele. Ce mesaj ai pentru fanii Barcelonei care vor citi acest interviu? Vă mulțumim pentru că ne susțineți! Sper că vom face un meci bun și că vom reuși să vă răsplătim susținerea.

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