Fotbalistul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) și-a anunțat retragerea în cursul zilei de joi. Cristiano Ronaldo nu va mai juca pentru Portugalia, care se pregătește în această lună de ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Jorge Jesus: "Mă gândeam să-l convoc pe Ronaldo, dar trebui să respect decizia lui"

Retragerea lui Cristiano de la națională vine după un episod tensionat cu Jorge Jesus. La acțiunea precedentă, atacantul a fost nemulțumit că a fost rezervă neutilizată contra Norvegiei, deși selecționerul i-ar fi promis să îl va folosi în repriza secundă. Ulterior, Jesus nu și-a prezentat scuzele la conferința de presă, ceea ce l-a deranjat din nou pe CR7.

Efectele incidentului respectiv au fost vizibile și la anunțul retragerii. Jorge Jesus a confirmat că nu știa de intenția lui Ronaldo de a părăsi naționala, selecționerul aflând acest lucru abia după postarea de pe rețelele sociale.

"Sigur că mă gândeam că va reveni, sigur că mă gândeam să-l convoc și să vorbesc cu el. Dar trebuie să-i respect decizia. A hotărât că a venit momentul să se retragă din echipa națională. Fără să uităm vreodată ce a reprezentat și ce reprezintă în continuare pentru Portugalia, un simbol pentru tânăra generație.

Am aflat odată cu toată lumea. Decizia lui mi-a fost comunicată ieri, după videoclipul pe care l-a publicat. Până atunci nu știam nimic. Având în vedere cum juca, era unul dintre jucătorii pe care mă bazam pentru acest lot", a spus Jorge Jesus, potrivit JN, după ce a anunțat lotul convocat pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor.

Jorge Jesus a anunțat cum va stabili noul căpitan al Portugaliei

După retragerea lui Cristiano Ronaldo, banderola de căpitan a naționalei Portugaliei va ajunge pe brațul unui alt jucător. Jorge Jesus a explicat criteriul la care va apela.

"Selecționerul nu alege căpitanii echipei. Ei sunt desemnați în funcție de numărul de selecții. În acest moment, există cinci jucători cu cele mai multe prezențe la națională. Interesant este că toți mi-au fost elevi la cluburile pe care le-am antrenat, așa că vom păstra același criteriu și va fi ales jucătorul cu cele mai multe selecții după Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves și Bruno Fernandes. Nu i-am enumerat în ordinea numărului de selecții, dar aceștia sunt cei cinci", a mai spus Jorge Jesus.

După retragerea lui Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva are cele mai multe prezențe la națională dintre jucătorii activi (114). Fotbalistul de la Real Madrid este urmat de Bruno Fernandes (95), Ruben Dias (84), Joao Cancelo (77) și Ruben Neves (73).

Lotul Portugaliei pentru meciurile din noiembrie

Pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor, Jorge Jesus a anunțat un lot de 28 de jucători. Printre ei se numără mai mulți fotbaliști promovați de la naționala U21, inclusiv Gustavo Varela (21 de ani), fiul lui Fernando Varela, acum golgheter la Monza.

Portari: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica)

Fundași: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araujo (Benfica), Antonio Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio)

Mijlocași: Ruben Neves (Al Hilal), Joao Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid)

Atacanți: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (AS Roma), Francisco Trincao (Al Ahli), Rafael Leao (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Joao Felix (Al Nassr), Goncalo Ramos (AC Milan), Fabio Silva (Dortmund), Gustavo Varela (Monza)