Universitatea Cluj s-ar afla printre echipele interesate de portarul român, după cum Sport.ro v-a prezentat aici, iar fostul mare internațional Silviu Lung i-a transmis un sfat în direct la VOYO SPORT LIVE.

Silviu Lung: „Eu m-aș întoarce acasă”

Invitat prin telefon în emisiune, fostul mare portar a fost întrebat de moderatorul Andrei Grecu ce ar trebui să facă Moldovan în această perioadă. Lung consideră că revenirea în România ar putea fi o soluție, mai ales dacă goalkeeper-ul își dorește să reintre în circuitul echipei naționale.

„Aici el știe cel mai bine. Dacă este realizat financiar, din punctul meu de vedere m-aș întoarce acasă. Dacă mai vreau să joc și la echipa națională, m-aș întoarce acasă la o echipă de top și aș încerca să demonstrez că încă mai pot să fiu util echipei naționale”, a spus Silviu Lung.

Portarul a ajuns la Atletico Madrid în iarna lui 2024, după perioada petrecută la Rapid. Nu a bifat însă niciun meci oficial pentru formația spaniolă și a fost împrumutat succesiv la Sassuolo, Real Oviedo și Eyupspor.