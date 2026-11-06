La finalul verii, Real Madrid a anunțat prelungirea contractului lui Vinicius Junior (26 de ani). Noul angajament al brazilianului este valabil până pe 30 iunie 2032. Părțile ajungeau la un acord după aproape un an de negocieri. Precedentul contract avea scadența în vara anului 2027.

Informații indică o creștere a ofertei de prelungire a contractului pentru Vinicius la un salariu 22 de milioane de euro pe an. Remunerația sa a fost de 15 milioane de euro.

Real Madrid, criticată după prelungirea contractului cu Vinicius. Reația lui Santiago Canizares

Însă, nu toată lumea consideră că Vinicius trebuia să semneze un nou contract cu Real Madrid! Printre oamenii care afirmă că formația din capitala Spaniei trebuia să se despartă de brazilian se numără și Santiago Canizares (56 de ani, fost portar la Real Madrid), care consideră că Vinicius trebuia lăsat să plece!

Evoluțiile din ultima perioadă l-au făcut pe Canizares să afirme că era mai bine dacă se producea despărțirea, iar în locul lui Vinicius să fie adus un alt nume, care să producă mai mult fotbal decât poate produce fotbalistul din Brazilia la ora actuală.

”Poate că sunt eu cel care vede într-un anumit fel lucrurile, dar consider decizia o greșeală. Pentru mine, reînnoirea contractului lui Vinicius a fost o greșeală, pentru că jucătorul își epuizase complet valoarea. Și nu cred că oferta lui Arsenal a fost autentică.

Speram ca Real Madrid să nu-i reînnoiască contractul și Vinicius să plece gratuit în vara anului 2027, deoarece își epuizase deja valoarea și nu ar fi existat nicio problemă în acest sens. Nu văd nicio posibilitate de a-l vinde la Arsenal, nu datorită abilităților sale, ci pentru că este un tânăr cu multe probleme și nu orice club îl vrea.

În plus, marile cluburi se preocupă de imaginea lor. Există o diferență între a-l transfera pe Diomande, cunoscut pentru caracterul său, și a-l transfera pe Vinicius, cu caracterul lui.

Reînnoirea contractului său este o greșeală. Și-a epuizat valoarea, l-ați semnat la un preț mic, v-a oferit un randament bun și a câștigat două titluri de Liga Campionilor cu voi”, a spus Canizares, citat de publicația GOAL.

Vinicius a câștigat tot ce se putea cu Real Madrid

Vinicius Jr. a ajuns la Real Madrid în iulie 2018, la vârsta de 18 ani. În cele opt sezoane complete (până la finalul sezonului 2025-2026, a jucat 375 de meciuri, marcând 128 de goluri și câștigând 14 titluri: 2 Ligi ale Campionilor, 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 2 Supercupe UEFA, 3 titluri în La Liga, 1 Copa del Rey și 3 Supercupe ale Spaniei.

Contribuția sa la toate aceste titluri a fost esențială datorită jocului său, paselor decisive și golurilor sale, inclusiv pe cele marcate în ultimele două finale de Ligă a Campionilor pe care Real Madrid le-a câștigat: a 14-a (Paris, 2022) și a 15-a (Londra, 2024).

În acest sezon, Vinicius a adunat 11 meciuri, a marcat numai un gol și a oferit trei pase decisive. Transfermarkt îi oferă o cotă de piață de 130 de milioane de euro brazilianului.