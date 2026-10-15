Dinamo, înfrângere categorică în meciul cu Barcelona din Liga Campionilor

Principalii marcatori ai partidei au fost Buzle 4 goluri, Martins 4, Grbic 3, pentru Dinamo, respectiv N’guessan 6, Mem 5, Barrufet 5, pentru FC Barcelona, care a dominat fără probleme în prezenţa a peste 4.000 de spectatori.

Miercuri seară se joacă şi cealaltă partidă din etapa a IV-a, între Montpellier Handball - SAH Aarhus.

Dinamo, înfrângere categorică în fața Barcelonei

După patru etape, FC Barcelona este lider neînvins, cu 8 puncte, iar Dinamo rămâne pe ultimul loc, cu 1 punct.

În primele partide din grupa E, Dinamo a obţinut rezultatele: 23-27 cu Montpellier, 25-25 cu SAH Aarhus şi 27-34 cu FC Barcelona.