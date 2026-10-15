Dinamo, înfrângere categorică în meciul cu Barcelona din Liga Campionilor

Principalii marcatori ai partidei au fost Buzle 4 goluri, Martins 4, Grbic 3, pentru Dinamo, respectiv N’guessan 6, Mem 5, Barrufet 5, pentru FC Barcelona, care a dominat fără probleme în prezenţa a peste 4.000 de spectatori.
Miercuri seară se joacă şi cealaltă partidă din etapa a IV-a, între Montpellier Handball - SAH Aarhus.
Dinamo, înfrângere categorică în fața Barcelonei
După patru etape, FC Barcelona este lider neînvins, cu 8 puncte, iar Dinamo rămâne pe ultimul loc, cu 1 punct.
În primele partide din grupa E, Dinamo a obţinut rezultatele: 23-27 cu Montpellier, 25-25 cu SAH Aarhus şi 27-34 cu FC Barcelona.
În runda următoare, campioana României va disputa returul cu SAH Arhus, în 21 octombrie.
Liga Campionilor se desfăşoară din acest sezon într-un nou format, cu 24 de echipe în şase grupe. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în grupele principale, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League.
Competiţia va continua cu două grupe de câte şase echipe, iar primele patru vor avansa în sferturi, în care vor lupta pentru Turneul Final Four de la Koln. Echipele de pe locul 5 vor continua şi ele în European League.
FC Barcelona este deţinătoarea trofeului şi cea mai galonată echipă din competiţie cu 13 titluri continentale.
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