Mijlocaşul Jobe Bellingham, fratele starului echipei Real Madrid, Jude Bellingham, a fost convocat în premieră la naţionala de fotbal a Angliei de către selecţionerul Thomas Tuchel, care l-a lăsat în schimb acasă pe Cole Palmer, în ciuda evoluţiilor foarte bune ale acestuia pentru Chelsea Londra, transmit agenţiile internaţionale de presă.

La 21 de ani, Jobe Bellingham se alătură astfel fratelui său mai mare la selecţionata ”Three Lions”, după un debut reuşit de sezon sub culorile formaţiei germane Borussia Dortmund.

Josh King de la Fulham, debutant și el la 19 ani

Josh King (19 ani), mijlocaşul echipei Fulham, este o altă apariţie nouă pe lista lui Tuchel pentru meciurile din noiembrie, în care semifinalista Cupei Mondiale 2026 va înfrunta Croaţia, pe 12 noiembrie, iar apoi Spania, trei zile mai târziu, la Madrid, în Liga Naţiunilor.

Selecţionerul îl cunoaşte pe King, jucător pe care l-a utilizat în pregătirile pentru CM 2026, la fel ca şi pe Rio Ngumoha (18 ani), extrema lui Liverpool, chemat la rândul său pentru cele două partide.

Fundaşul lateral Djed Spence, elevul antrenorului Cristian Chivu la Inter Milano, revine la naţională după ce a ratat ultimul stagiu, din cauza unei accidentări, la fel ca şi mijlocaşul Declan Rice. În schimb, colegul lui Rice de la Arsenal, Bukayo Saka, este indisponibil.

Atacantul echipei Manchester United, Marcus Rashford, ratează la rândul său această convocare din cauza unei accidentări, informează Agerpres.

După un eşec la limită pe teren propriu în faţa Spaniei (2-3), englezii au obţinut trei victorii consecutive fără să primească gol, cu Cehia (de două ori) şi cu Croaţia, în Grupa A3 a Ligii Naţiunilor. Un punct în următoarele două meciuri va fi suficient pentru Harry Kane şi colegii săi pentru a accede în sferturile de finală.

Componenţa lotului Angliei

Portari:

Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United);

Fundaşi:

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milano), Ben White (Arsenal);

Mijlocaşi:

Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal);

Atacanţi:

Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munchen), Rio Ngumoha (FC Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).