Fantastic! Doua dintre cele mai bune trei marcatoare ale EURO sunt romance! Cate goluri au marcat Neagu si Buceschi

Franta a cucerit titlul european, dupa ce anul trecut si l-a adjudecat pe cel mondial, la finalul meciului cu Rusia, castigat cu 24-21.

Franta a cucerit titlul european la handbal, dar nu a dat si cea mai buna marcatoare. Nici macar in top 3 nu au intrat frantuzoaicele. In schimb, doua romance si-au facut loc!

Cristina Neagu si Eliza Buceschi au incheiat pe locurile 3, respectiv 2 in clasamentul celor mai bune marcatoare de la EURO. Neagu a marcat 44 de goluri in 6 meciuri, iar Buceschi 45 de goluri in 8 partide!

Golgheter al turneului final a iesit Katarina Krpez (Serbia), cu 50 de goluri in 6 meciuri.

Crina Pintea, pivotul Romaniei, a fost aleasa in All Star Team.