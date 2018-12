"Ce o sa fac?! Ce stiu cel mai bine! O sa revin mai puternica!" Mesajul superb al Cristinei Neagu pentru colege si CEREREA FACUTA CONDUCERII EHF

Romania 20-24 Olanda, in finala mica a EURO. Cristina Neagu, absenta la semifinala si in finala mica, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

"Am ramas alaturi de fete pentru ca am muncit si eu si pentru ca am vrut sa le sustin. Nu este vorba doar despre prezenta mea pe teren, ci si despre energia transmisa din tribune.

Mi-am dorit enorm sa fiu aici, la Paris, si sa joc. Sunt suparata ca nu s-a putut, dar in acelasi timp sunt mandra de colegele mele.

Cu privire la starea mea, sunt suparata, am dureri. Urmeaza sa merg acasa, sa gasesc un loc unde sa ma operez, apoi sa revin. M-am mai operat si o sa o mai fac o data. Voi face operatie, voi face recuperarea si sper sa fiu aceeasi, poate chiar mai puternica.

E foarte greu sa stai pe margine, in teren e altceva. Cred ca a fost un soc si pentru echipa sa nu ma aiba alaturi. Eram obisnuite sa jucam intr-un alt sistem, jocul nostru colectiv era diferit. Fara mine, Martin a trebuit sa schimbe tot. Din acest punct de vedere, a fost foarte greu pentru colegele mele.

Cred ca fetele au facut tot de au putut si eu sunt mandra de ele.

Cum au spus si jucatoarele olandeze, a fost un turneu greu pentru toata lumea, toata lumea este obosita. Poate ar trebui ca EHF sa se gandeasca la un alt sistem, sa nu mai fim atat de obosite, sa nu ne accidentam. Cred ca e o problema care ar trebui rezolvata pe viitor", a spus Cristina Neagu in cadrul unei conferinte de presa.