Franta este noua campioana a Europei! Frantuzoaicele au rapus Rusia lui Trefilov la Paris, 24-21! Meci nebun: Pineau, eliminata pentru ca i-a dat cu mingea in fata Sedoykinai

Franta a invins cu 24-21 Rusia in finala Campionatului European de handbal feminin. Romania a incheiat pe locul 4, dupa ce a pierdut cu 20-24 in fata Olandei.

Franta este incepand de astazi regina handbalului! Frantuzoaicele au cucerit si titlul european, dupa ce anul trecut l-au luat pe cel mondial!



Franta a invins cu 24 la 21 Rusia in marea finala de la EURO, disputata chiar la Paris.

Meciul a fost unul incendiar, dar Franta a condus in marea majoritate a timpului. Allison Pineau, una dintre vedetele Frantei, a fost eliminata in minutul 36 pentru ca i-a dat cu mingea in fata portaritei Rusiei, Sedoykina, de la 7 metri!

Franta a mai castigat titlul european in 2006, 2010 si 2014!