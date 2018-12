ROMANIA - OLANDA, ora 15:00, pentru medalie la Euro! Romania isi poate egala cea mai buna performanta la un campionat european

Romania se bate astazi pentru medalia de bronz la Euro si isi poate egala astfel cea mai buna performanta reusita vreodata la un campionat european, bronzul din 2010.

Adversara Romaniei din finala mica va fi Olanda, echipa invinsa clar de Franta in semifinale, scor 21-27.

Romania si Olanda s-au mai intalnit si in grupa principala, olandezele impunandu-se atunci cu scorul de 29-24.

La casele de pariuri, victoria Olandei are cota 1.30, fata de 4.50 cat are victoria Romaniei.

"E mai rau sa te clasezi pe locul 4 decat sa iesi mai devreme din competitie, asa ca singurul meu gand acum este sa castigam medalia de bronz", a spus Eliza Buceschi.

