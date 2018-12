ROMANIA - OLANDA | Momentul care ne-a costat o medalie: "Aici a fost cheia meciului!" Prima reactie a lui Ambros Martin dupa finalul EURO

Romania termina EURO fara medalie. Nationala Romaniei a pierdut finala mica, scor 20-24, cu Olanda.

Ambros Martin stie ca prima repriza a costat Romania bronzul. Jucatoarele sale nu au fost concentrate in faza de atac si nu au putut s-o ajute pe Denisa Dedu care a facut un meci urias in poarta.

"Am jucat contra unei echipe experimentate, era dificil. Cred ca prima repriza a fost cheia meciului. Am jucat bine in defensiva, dar am jucat cu frica in ofensiva, nu am gasit cele mai bune pozitii de a marca. Mereu ne lipseste Cristina. Nu am avut aceeasi forta ofensiva fara ea", a declarat Ambros Martin pentru TVR.