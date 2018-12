"Mergem cu incredere catre viitor!" // "Cu Neagu alaturi poate jucam finala mare". Reactiile eroinelor Romaniei dupa ultimul meci de la EURO: Romania, locul 4

Romania 20-24 Olanda, in finala mica a Campionatului European. Romania incheie turneul fara medalie, dupa ce a inceput entuziasmant si a sperat pana la accidentarea Cristinei Neagu.

Madalina Zamfirescu: "Cu Neagu alaturi poate ca jucam finala mare"



"Am pierdut meciul asta pe greselile noastre, din pacate atat am putut astazi. Poate ca egalam daca mai dura putin meciul. Am revenit cam tarziu. Dar ne-am batut, am aratat ca putem, am incercat sa facem ceea ce am vorbit dupa accidentarea Cristinei. Am luptat pentru ea, pentru noi, pentru Romania. Cred ca locul 4 e cel mai dureros pentru ca am fost atat de aproape si nu am castigat nimic.

Conteaza foarte mult ca am ajuns pana aici, ne bucuram, dar ne doream mai mult. Poate daca o aveam pe Cristina Neagu alaturi jucam finala.

Crina Pintea merita pe deplin locul in cea mai buna echipa de la EURO", a spus Madalina Zamfirescu.

Cristina Laszlo: "Mergem cu incredere catre viitor"



"Am fost la un pas, dar cred ca Olanda a fost mai buna astazi. Ne-am revenit tarziu din pacate, diferenta s-a facut in prima repriza. Am intrat bine in repriza a doua, in prima am avut emotii cred. Dar am acumulat experienta si mergem cu incredere catre viitor.

Pentru rezultatul de astazi sunt suparata, dar, pe de alta parte, sunt mandra pentru acest turneu si le felicit pe colegele mele", a spus Cristina Laszlo.

Crina Pintea: "Am muncit mult pentru acest loc 4! Ne vom intoarce mai motivate"



"Am muncit pentru acest loc 4, am trecut prin foarte multe pana aici. Puteam mai mult, dar din pacate asta este. S-a vazut si astazi ca nu cedam, chiar daca am inceput greu. In repriza a doua am aratat ca ne putem lupta.

Le multumesc colegelor mele pentru ajutor, pentru ca fara ele nu ajungeam in cea mai buna echipa a turneului final.

Cred ca ne mai trebuiau 2-3 minute pentru a egala. Dar asta este handbalul, astazi ai o zi mai buna, maine mai proasta si tot asa.



Ne vom intoarce mai motivate!

Nu vreau sa vorbesc despre Gyor acum, vreau sa ma bucur de acest timp alaturi de colegele mele de la echipa nationala", a spus si Crina Pintea