ROMANIA - OLANDA | Dedu, eroina Romaniei in finala mica: "Ne-am trezit prea tarziu, am fost moi! Simteam ca olandezele sunt de batut!"

Romania a pierdut medalia de bronz. Nationala condusa de Ambros Martin a fost invinsa de Olanda, scor 24-20.

Denisa Dedu a facut un meci incredibil, a aparat tot ce se putea apara, insa nu a fost suficient pentru ca Romania sa termine pe podium Campionatul European.

"Ne-am trezit prea tarziu, am inceput prost. Cred ca nici Olanda nu a fost in cea mai buna forma, ambele echipe au fost obosite. Probabil, s-a resimtit mai mult oboseala la noi. Am fost moi! Toate ne-am dorit sa luam o medalie, jucam o finala. Trebuie sa fim mandre ca am ajuns pana aici, dar e nevoie de mai mult pentru a castiga o medalie. Am simtit ca Olanda este o echipa de batut. Nu am avut luciditate si nu am gestionat asa cum trebuie momentele importante din meci", a declarat Denisa Dedu la finalul partidei.