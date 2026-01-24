CSM Corona Braşov a remizat în deplasare cu echipa daneză Viborg HK, 33-33 (19-17), sâmbătă seara, în deplasare, în Grupa D a competiţiei de handbal feminin EHF European League.

Corona Brașov, remiză spectaculoasă cu Viborg HK

Corona conducea cu 33-31 în min. 59, dar a fost egalată cu 31 de secunde înainte de final şi a ratat ultimul atac, în superioritate numerică. Echipă braşoveană, care a controlat cea mai mare parte a jocului, fusese condusă cu 31-28, dar a reuşit cinci goluri la rând.

Katarina Krpez-Slezak a marcat nu mai puţin de 13 goluri pentru Corona, Jelena Zivkovic 5, Harma Anna Cornelia van Kreij 3, Alisia Lorena Boiciuc 3, Sorina Maria Grozav 3, Laura Anais Melaine Lasm 2, Dijana Trivic 2, Tamara Haggerty 2.

Anica Gudelj a reuşit 10 intervenţii (27,78%), iar Bianca Tomina Curmenţ a apărat un şut (12,50%).

Marcatoarele danezelor

Pentru echipa daneză au marcat Marielle Elisabeth Mathisen Martinsen 8, Era Baumann 4, Maria Fisker Stokholm 4, Louise Soendergaard 4, Sara Trier Hald 3, Anne Kjelstrup Hykkelbjerg 3, Jana Mittun 3, Rosa Skovlund Schmidt 2, Simone Cathrine Petersen 2.

Louise Bak Jensen a avut 15 intervenţii (42,86%), iar Stine Broloes Kristensen a apărat 4 şuturi (23,53%).

Duminică se va disputa celălalt meci al grupei, JDA Bourgogne Dijon Handball - KGHM MKS Zaglebie Lubin.

Viborg HK este lider, cu 4 puncte, urmată de JDA Bourgogne Dijon Handball, 3 puncte, CSM Corona Braşov, 3 puncte, KGHM MKS Zaglebie Lubin, 0 puncte.

Corona va juca următorul meci pe 8 februarie, cu Viborg, la Braşov.

Agerpres

