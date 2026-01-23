La Malmo, în primul meci al zilei, Croația a învins Islanda, scor 30-29, în prima etapă din cadrul Grupei Principale II de la Campionatul European de handbal masculin. Turneul e transmis în direct de VOYO.

Croații au controlat partida de la început și au intrat la pauză cu avantaj fragil, scor 19-15. În actul secund, islandezii s-au ținut scai de Croația, au revenit la un singur gol diferență în min.51, scor 26-27, iar când mai erau trei minute au avut un nou forcing.

Croația conducea cu 30-27, iar islandezii s-au apropiat la un singur gol. N-a mai fost timp pentru egalare și Croația s-a impus după unul din cele mai spectaculoase meciuri de la acest turneu final, competiție la care România a fost eliminată.

Mateo Maras a înscris cele mai multe goluri pentru Croația, șapte din 10 aruncări. Pentru islandezi cel mai bun marcator a fost Ríkharðsson, cu opt goluri din opt aruncări - procentaj sută la sută.

Azi au loc la Campionatul European de handbal masculin partidele din Grupa Principală II, după ce ieri turneul la care România a fost eliminată a cosemnat trei confruntări electrizante în în Grupa Principală I. Iată mai joc programul încleștărilor transmise azi în exclusivitate de VOYO.

