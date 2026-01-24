Antonio Serradilla Cuenca, interul stânga al naționalei de handbal masculin a Spaniei, are o poveste de viață uluitoare, care merită cunoscută, cu un final aparte, demn de un adevărat campion. În lotul ibericilor pentru turneul final european din acest an, Serradilla a trecut prin încercări grele, care ar îngenunchea și oamenii ca un munte de curaj.



O ”piatră” care i-a pus în pericol cariera de handbalist, dar care i-a afectat serios și starea de sănătate. Care l-a trecut printr-un carusel de trăiri puternice, dar episodul l-a făcut să prețuiască și mai mult viața. Antonio Serradilla Cuenca, fundașul de fier al Spaniei la Campionatul European de handbal Născut la Sevilla, la 10 ianuarie 1999, se poate spune că Antonio Cuenca a început o nouă viață în urmă cu exact cinci ani, când a fost depistat cu o gravă problemă de vedere: melanom coroidian, o formă de cancer care afectează o parte a ochiului! Vestea a venit ca un trăsnet asupra lui, iar timpul s-a oprit în loc pentru fundașul care la acel moment avea doar 22 de ani. S-a gândit la tot ce e mai rău. Drama a început într-o zi obișnuită, când s-a trezit cu vederea încețoșată. Nu a dat importanță, crezând că e ceva trecător. Au urmat alte câteva zile în care problema nu s-a remediat de la sine, iar astfel a decis să meargă la medic. După ce a aflat diagnosticul și un timp în care nu credea că așa ceva i se poate întâmpla, caracterul puternic ”l-a scuturat” și a decis să meargă mai departe, să lupte nu doar pentru sănătatea sa, dar și pentru visul suprem pe care îl avea de când a intrat pentru prima dată în sala de handbal, când era doar un puști atras de scârțâitul adidașilor la contactul cu suprafața. Povește de viață... ca de film a lui Antonio Serradilla Cuenca



Zid pe parchet, Cuenca a hotărât, alături de medici, să îi fie îndepărtat chirurgical ochiul drept. Altfel, în urma mai multor operații, dar care îi puteau salva ochiul, exista riscul ca melanomul să reapară în timp. Gândul copilului îndrăgostit iremediabil de handbal nu a dispărut din mintea lui Cuenca nici când viața i-a fost periclitată, iar pentru mulți nimic nu ar mai fi contat. A trecut peste încercare și datorită sportului căruia i s-a dedicat și pe care îl onorează cu fiecare apariție la meciurile echipei de club sau la meciurile echipei naționale. La un an după momentul care a făcut înconjurul lumii și a atras compasiune din toate părțile, după ce se întorcea în handbal, Cuenca recunoștea că tot timpul s-a gândit la sportul care i-a adus consacrarea și asta i-a crescut doza de curaj. Dorința de a lupta pentru o viață așa cum își dorea. Handbalul chiar e viața lui Antonio Serradilla Cuenca Îi era dor și de ”vaselina” pe care o aplica temeinic pe mâini pentru o priză mai bună înaintea fiecărui meci, pentru intercepțiile paselor extremelor adverse sau cine știe ce aeriană spectaculoasă. ”A fost o lovitură grea pentru că nu mă așteptam să fie atât de grav. A fost destul de rău, a fost o operație dificilă. (N.r. - A fost handbalul în mintea lui imediat după? Cu siguranță! A fost un proces, nu voi minți, dar m-am întors și mai puternic și nerăbdător să fiu pe teren. La început, nu credeam că mă voi întoarce după atât de puțin timp, dar am fost complet motivat să arăt că pot juca. Acum sunt din nou în afaceri. Mă antrenez cu aceeași intensitate și poate chiar cu mai multă motivație”, spunea handbalistul după cea mai grea încercare din viața sa!



Handbalul nu mai are secrete pentru Serradilla Antonio Serradilla Cuenca știa că revenirea va fi grea, mai ales în handbal, unde ritmul de joc este tot mai ridicat de la un an la altul, iar intuiția și schimbările de direcție joacă un rol cheie în atacurile poziționale. Avea nevoie să facă o muncă în plus la atacurile bliț ale adversarilor, când echipa îi era prinsă pe contraatac. Poziția din teren era și este un alt argument care necesită o atenție sporită din partea lui Cuenca, dar a demonstrat că pasiunea te face să treci peste orice greutate în viață, peste orice pare capăt de drum și să dai mai mult decât credeai că ești capabil. S-a ridicat, pentru mulți, dintr-o zonă imposibilă. O situație care ar fi făcut viața oricărui om grea, dar pentru un sportiv de nivel înalt?! A revenit mai puternic, mai motivat și mai decis ca niciodată să demonstreze că poate fi unul dintre cei mai buni fundași din lume și cu jumătate de vedere. A câștigat Liga Campionilor și e prezent la Campionatul European de handbal Antonio Serradilla Cuenca revenea pe parchet cu o pereche specială de ochelari, care să îl protejeze de contactele dure cu uriașii adverși, dar și-a respectat promisiunea făcută în perioada recuperării și care i-a crescut dorința de a avea o viață cel puțin la fel de fericită. A tânjit să trăiască din nou emoțiile celor mai mari meciuri din handbal sau să simtă vibrația tribunelor pe tunelul de acces înaintea celor mai tari dueluri din viața sa. Și chiar și-a îndeplinit visul, iar acum este prezent la Campionatul European cu Spania, eveniment care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO. Și-a respectat și promisiunea câștigării Ligii Campionilor, când a triumfat alături de Magdeburg, chiar la finalul sezonului trecut. În prezent legitimat în Germania, la Stuttgart, Serradilla, care va reveni la Magdeburg în vară, după doar un sezon în tricoul celor de la Stuttgart, a avut o reacție puternică după înfrângerea cu Norvegia din grupa principală de la EURO, 34-35 contra Norvegiei. ”Era un meci pe care trebuia să -l câștigăm, încercuit cu roșu. Și aveam situația sub control. Încă nu știu cum am lăsat să-ți scape. Acum, cu ceea ce urmează - Danemarca, Franța și Portugalia, printre cele mai notabile - scopul nostru este să ne comparăm cu ei și să arătăm de ce suntem capabili și să-i lăsăm să ne spună unde ne aflăm în acest sport”, a spus fundașul, în a cărui carieră a jucat în cele mai puternice campionate de handbal din lume, în Spania, în Germania, dar a petrecut un an și în Norvegia. Cariera lui Antonio Serradilla în handbal Antonio Serradilla este născut la 10 ianuarie 1999, în localitatea Sevilla. Spaniolul, înalt de 1,98 m, a început să joace handbal la CB Montequinto, în țara natală. Apoi, în 2018, a debutat în Liga Asobal cu Quabit Guadalajara. Doi ani mai târziu, ibericul a făcut pasul la BM Logrono La Rioja, unde a jucat până în 2023. Au urmat doi ani în Norvegia, la Elverum Handball, iar ulterior, pentru sezonul 2023-2024, Serradilla s-a transferat în Bundesliga, la SC Magdeburg, cu care a câștigat recent Liga Campionilor! Pentru sezonul în curs, 2025-2026, spaniolul joacă pentru TVB Stuttgart, urmând ca în vară să revină, așadar, la SC Magdeburg.

