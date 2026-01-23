CSM Târgu Jiu şi Unirea Slobozia, calificate în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin

CSM Târgu Jiu a trecut de CS Măgura Cisnădie cu scorul de 31-23, condusă de Helena Gilda Simao Paulo (7 goluri). Portarul Jessica Romina Varga Ferreira a reuşit 15 intervenţii.



CSM Unirea Slobozia a dispus de CSU Neptun Constanţa cu 32-23. Iuliana-Daniela Marin a reuşit 10 goluri pentru învingătoare.



În turul secund s-au calificat, joi, Ştiinţa Bacău şi HC Zalău.



Sâmbătă vor avea loc partidele CSM Roman - SCM Universitatea Craiova (Sala Sporturilor - Roman, 11:00), CSM Iaşi 2020 - ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe (Sala LPS - Iaşi, 16:00), CSU Cluj-Napoca - CSU Ştiinţa Bucureşti (Sala ''Horia Demian'' - Cluj-Napoca, 13:00), CSM Făgăraş - CSM Slatina (Sala LPS - Slatina, 12:00), CSM Târgu Mureş - SCM Râmnicu Vâlcea (Sala Polivalentă - Târgu Mureş, 16:00), CS Star Mioveni - HC Dunărea Brăila (Sala Sporturilor - Mioveni, 15:00) şi CSU Reşiţa - CSM Galaţi (Sala Polivalentă - Reşiţa, 12:00).

Agerpres

