Selecţionata Suediei rămâne neînvinsă la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia, după ce a învins Slovenia cu 35-31, vineri, la Malmo, în primul său meci din Grupa principală II.

Suedia impresionează la Europeanul transmis de VOYO



Scandinavii, medaliaţi cu bronz la EURO 2024, au făcut o repriză secundă excelentă, după ce Slovenia conducea la pauză cu 15-13.



Lukas Sandell a reuşit 7 goluri pentru nordici, Eric Johansson a înscris 6 goluri, iar Hampus Wanne a marcat 5.



Domen Makuc (8 goluri) a fost cel mai bun de la învinşi.



Croaţia, vicecampioana mondială de anul trecut, a câştigat la limită în faţa Islandei, cu 30-29. Mateo Maras a înscris 7 goluri pentru croaţi, iar Zvonimir Srna a reuşit 6 goluri. De la insulari cei mai buni au fost Odin Rikhardsson şi Omar Ingi Magnusson, cu câte 8 goluri.

Elveția - Ungaria 29-29



În alt meci, Elveţia şi Ungaria au terminat la egalitate, 29-29, după ce echipa din Ţara Cantoanelor avea avantaj de şase goluri la pauză (20-14). Elveţienii au fost cei care au închis tabela, prin Mehdi Ben Romdhane (min. 58).



Suedia ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Croaţia 2 puncte, Slovenia, 2 puncte, Islanda, 2 puncte, Ungaria, 1 punct, Elveţia, 1 punct. Primele două clasate se califică în semifinale.



