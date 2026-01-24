Ziua de sâmbătă, 24 ianuarie, propune trei confruntări tari la turneul final, toate contând pentru Grupa Principală 1. După primele etape, calculele sunt extrem de complicate, Germania fiind singura echipă care s-a desprins în clasament.



Programul zilei începe devreme, cu o partidă în care Franța încearcă să urce în ierarhie, și se încheie cu duelul liderului. Iată orarul complet al meciurilor care pot fi urmărite astăzi pe VOYO:



16:30 Franța - Portugalia

19:00 Spania - Danemarca

21:30 Germania - Norvegia



Echilibru total în spatele liderului



Situația în Grupa 1 este una dintre cele mai disputate de la acest turneu final. Nemții au un parcurs perfect până acum, acumulând 4 puncte și un golaveraj pozitiv de 66:62. În spatele lor, bătălia este aprigă, nu mai puțin de patru echipe aflându-se la egalitate de puncte.



Danemarca, Franța, Portugalia și Norvegia au strâns fiecare câte 2 puncte după primele două meciuri disputate în această fază. Ibericii sunt într-o situație critică, fiind pe ultimul loc, cu 0 puncte și două înfrângeri consecutive, având nevoie disperată de o victorie în fața danezilor pentru a mai spera la ceva.



Clasamentul Grupei Principale 1:



Germania – 4p Danemarca – 2p Franța – 2p Portugalia – 2p Norvegia – 2p Spania – 0p



Următoarea etapă pentru această grupă este programată pe 26 ianuarie, când se vor disputa meciurile Portugalia - Norvegia, Spania - Franța și Germania - Danemarca.

