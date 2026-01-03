CLASAMENT Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!

Sezon excelent pentru Daniel Koger și compania.

Corona Braşov şi Sport Club Miercurea Ciuc au obţinut victorii în deplasare, vineri seara, în Erste Liga la hochei pe gheaţă.

FEHA 19 - Corona Brașov 3-4 după șuturile de departajare

Corona, lider atât în Erste Liga, cât și în campionatul național al României, a câştigat dramatic la Szekesfehervar, cu FEHA19, scor 4-3 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0), după şuturile de departajare.

Daniel Koger a adus victoria braşovenilor, celelalte goluri ale oaspeţilor fiind înscrise de Tamas Reszegh, Sebastien Piche şi Albert Zaghidulin.

Sport Club Miercurea Ciuc a dispus de Dunaujvarosi Acelbikak cu 6-4 (1-1, 3-0, 2-3), prin golurile reuşite de Csanad Fodor (2), Nicholas James Ritchie, Aron-Sandor Reisz (2) şi Tihamer Becze.

Campioana ACSH Gheorgheni a fost învinsă de UTE cu 4-2 (2-0, 1-1, 1-1), la Budapesta.

Pentru harghiteni au punctat Nandor Fejes şi Janne Jeremias Vayrynen.

Clasamentul din Erste Liga

1. Corona Braşov 57 puncte (25 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 53 (25)

3. UTE 52 (25)

4. DEAC 44 (25)

5. DVTK Jegesmedvek 35 (25)

6. Sport Club Miercurea Ciuc 31 (25)

7. Budapest Jegkorong Akademia HC 30 (24)

8. FEHA19 21 (25)

9. Dunaujvarosi Acelbikak 13 (25)

Info: Agerpres

Foto: Erste Liga, Corona Brașov

