Corona Braşov şi Sport Club Miercurea Ciuc au obţinut victorii în deplasare, vineri seara, în Erste Liga la hochei pe gheaţă.

FEHA 19 - Corona Brașov 3-4 după șuturile de departajare



Corona, lider atât în Erste Liga, cât și în campionatul național al României, a câştigat dramatic la Szekesfehervar, cu FEHA19, scor 4-3 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0), după şuturile de departajare.

Daniel Koger a adus victoria braşovenilor, celelalte goluri ale oaspeţilor fiind înscrise de Tamas Reszegh, Sebastien Piche şi Albert Zaghidulin.

