Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat cel de-al șaptelea transfer al verii!

Andrej Pergel a semnat cu Dinamo

”Bun venit, Andrej Pergel 🔥

Ultimul transfer din această vară a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani ✍️

Andrej evoluează pe postul de inter stânga și se alătură echipei noastre de la Ciudad de Logroño (Spania), unde a înscris sezonul trecut 119 goluri în Liga ASOBAL.

Internaționalul maghiar de 1.97m a mai îmbrăcat tricoul formației Tatabánya KC (Ungaria) în perioada 2022-2024. De asemenea a evoluat un sezon și pentru Veszprem in 2021.

Mult succes, Andrej 🤘🏻”, a postat CS Dinamo București.

Cine sunt celelalte transferuri ale campioanei pentru următorul sezon

Campioana României a mai anunţat până acum transferurile jucătorilor Oscar Savinger (portar, de la IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Bayer Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraž Makuc (centru, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (Chartres).

Ultimul, brazilianul Vinicios, este un internațional care a jucat inclusiv la ultimul Campionat Mondial, în 2025.

Interul dreapta sud-american a semnat pe două sezoane cu Dinamo.