Spania a câştigat al doilea său titlu mondial după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului FIFA World Cup 2026 găzduit de SUA, Mexic şi Canada.
Campioana europeană en-titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care Lionel Messi și compania nu au reușit niciun şut pe spaţiul porţii în cele 120 de minute!
Spania obţine astfel al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris atunci de Andres Iniesta.
Ce au scris As și Marca: ”Argentina a uitat să joace”
Marca: Regii tuturor timpurilor!
"Un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri aduce a doua stea pe tricoul Spaniei, după un meci în care Argentina a uitat să joace.
Ferran Torres, autorul unui gol monumental, intră în panteonul eroilor", scrie Marca.
As: Ca prima dată
"Un gol marcat de Ferran Torres în minutul 106 a decis câştigarea celui de-al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. "La Roja" a avut 20 de şuturi la poartă, iar Argentina doar două", menţionează As, care prezintă şi câteva statistici impresionante, preluate de news.ro:
2 titluri mondiale pentru Spania
Naţionala Spaniei a câştigat al doilea titlu mondial, după cel obţinut în 2010.
1 gol primit în tot turneul
Spania a primit un singur gol în cele opt meciuri disputate, cel mai mic număr înregistrat vreodată de o campioană mondială.
38 de meciuri fără înfrângere
Spania şi-a extins seria de meciuri fără înfrângere la 38, cea mai lungă serie înregistrată de o echipă naţională europeană sau sud-americană.
11 parade ale lui Emiliano Martínez
Portarul argentinian a înregistrat cel mai mare număr de parade într-o finală de Cupă Mondială din 1966 încoace.
0 şuturi ale Argentinei în 90 de minute
"Albiceleste" a fost prima echipă din istoria Cupelor Mondiale care nu a încercat niciun şut în timpul "regulamentar" al unei finale.
Cine sunt campionii lui Luis de la Fuente: foarte mulți catalani și basci
Selecționerul Luis de la Fuente s-a bazat pe următorii 26 de fotbaliști în succesul istoric din America:
PORTARI:
Unai Simon (Athletic Bilbao)
David Raya (Arsenal / Anglia)
Joan Garcia (FC Barcelona)
FUNDAȘI:
Marc Cucurella (Chelsea / Anglia, transferat în această vară la Real Madrid)
Pau Cubarsi (FC Barcelona)
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Germania)
Marcos Llorente (Atletico Madrid)
Pedro Porro (Tottenham / Anglia)
Marc Pubill (Atletico Madrid)
Eric Garcia (FC Barcelona)
MIJLOCAȘI:
Rodri (Manchester City / Anglia)
Pedri (FC Barcelona)
Martin Zubimendi (Arsenal / Anglia)
Mikel Merino (Arsenal / Anglia)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain / Franţa)
Gavi (FC Barcelona)
Alex Baena (Atletico Madrid)
ATACANȚI:
Lamine Yamal (FC Barcelona)
Dani Olmo (FC Barcelona)
Ferran Torres (FC Barcelona)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Victor Munoz (Osasuna)
Borja Iglesias (Celta Vigo)
Yeremy Pino (Crystal Palace / Anglia)