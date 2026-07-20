Spania a câştigat al doilea său titlu mondial după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului FIFA World Cup 2026 găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en-titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care Lionel Messi și compania nu au reușit niciun şut pe spaţiul porţii în cele 120 de minute!

Spania obţine astfel al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris atunci de Andres Iniesta.

Ce au scris As și Marca: ”Argentina a uitat să joace”

Marca: Regii tuturor timpurilor!