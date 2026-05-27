Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat al cincilea transfer pentru viitorul sezon din Liga Zimbrilor.

"HANDBAL. Bun venit, Oscar Savinger 🔥

Suntem bucuroși să anunțăm transferul portarului Oscar Savinger, care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani ✍️

La doar 23 de ani, cu experiență în Cupele Europene și cu o înălțime impresionantă de 197 cm, Oscar vine de la echipa IK Sävehof și este considerat unul dintre portarii tineri de mare perspectivă ai handbalului 💪🏻”, a postat azi la prânz CS Dinamo București.

Acesta este al cincilea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club, ex-FC Porto), centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje), extrema stângă daneză Mads Bayer Lenbroch (Silkeborg) și pivotul sloven Lan Grbic (RK Trimo Trebnje), un veritabil ”tanc” de 1,94 m și 95 kg.

