Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat al cincilea transfer pentru viitorul sezon din Liga Zimbrilor.

Suntem bucuroși să anunțăm transferul portarului Oscar Savinger, care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani ✍️

La doar 23 de ani, cu experiență în Cupele Europene și cu o înălțime impresionantă de 197 cm, Oscar vine de la echipa IK Sävehof și este considerat unul dintre portarii tineri de mare perspectivă ai handbalului 💪🏻”, a postat azi la prânz CS Dinamo București.

Dinamo anunțase anterior transferurile lui Victor Iturriza, Andraz Makuc, Mads Bayer Lenbroch și Lan Grbic

Acesta este al cincilea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club, ex-FC Porto), centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje), extrema stângă daneză Mads Bayer Lenbroch (Silkeborg) și pivotul sloven Lan Grbic (RK Trimo Trebnje), un veritabil ”tanc” de 1,94 m și 95 kg.

