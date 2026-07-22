În această vară, Universitatea Craiova ar fi primit o ofertă de aproximativ 4 milioane de euro din partea lui Anderlecht pentru serviciile lui Ștefan Baiaram. Pentru moment, discuțiile ar fi rămas în stand-by, oltenii dorindu-și să se concentreze pe un parcurs european cât mai lung.

Iosif Rotariu: "Ștefan Baiaram pleacă sigur de la Craiova în acest sezon"

Un admirator al lui Baiaram este și Iosif Rotariu (63 de ani). Fostul mare internațional este convins că jucătorul Craiovei va pleca în această fereastră de mercato la un club din străinătate.

"Îmi place Baiaram, de la Craiova. Nu știu dacă va pleca la Anderlecht, dar va pleca sigur. Eu cred că va face pasul în străinătate încă din acest sezon", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Chiar dacă îl va pierde pe Baiaram, Rotariu o vede tot pe Universitatea Craiova cu prima șansă în lupta la titlu, după un mercato în care a impresionat. Oltenii au câștigat clar în prima etapă din Superliga, 4-0 contra celor de la UTA Arad.

"Nu văd surprize mari în lupta la titlu. Cred că FCSB, dezamăgirea din sezonul trecut, va fi în play-off și se va lupta la titlu de data asta. Dar pe Craiova o văd și mai puternică decât în sezonul trecut. Ei au practic două echipe cu jucători de același nivel. I-am văzut atât în cupele europene că au jucat foarte bine, cât și în Supercupă. Au mentalitate, au valoare și o echipă foarte puternică", a mai spus Rotariu.