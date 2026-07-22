VIDEO EXCLUSIV Anunță transferurile starurilor de la Craiova: "Pleacă sigur!"

Anunță transferurile starurilor de la Craiova: &quot;Pleacă sigur!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova se pregătește de dubla cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

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Iosif RotariuUniversitatea CraiovaAnzor Mekvabishvilistefan baiaramPoveștile sport.ro
Din articol

În această vară, Universitatea Craiova ar fi primit o ofertă de aproximativ 4 milioane de euro din partea lui Anderlecht pentru serviciile lui Ștefan Baiaram. Pentru moment, discuțiile ar fi rămas în stand-by, oltenii dorindu-și să se concentreze pe un parcurs european cât mai lung.

Iosif Rotariu: "Ștefan Baiaram pleacă sigur de la Craiova în acest sezon"

Un admirator al lui Baiaram este și Iosif Rotariu (63 de ani). Fostul mare internațional este convins că jucătorul Craiovei va pleca în această fereastră de mercato la un club din străinătate.

"Îmi place Baiaram, de la Craiova. Nu știu dacă va pleca la Anderlecht, dar va pleca sigur. Eu cred că va face pasul în străinătate încă din acest sezon", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Chiar dacă îl va pierde pe Baiaram, Rotariu o vede tot pe Universitatea Craiova cu prima șansă în lupta la titlu, după un mercato în care a impresionat. Oltenii au câștigat clar în prima etapă din Superliga, 4-0 contra celor de la UTA Arad.

"Nu văd surprize mari în lupta la titlu. Cred că FCSB, dezamăgirea din sezonul trecut, va fi în play-off și se va lupta la titlu de data asta. Dar pe Craiova o văd și mai puternică decât în sezonul trecut. Ei au practic două echipe cu jucători de același nivel. I-am văzut atât în cupele europene că au jucat foarte bine, cât și în Supercupă. Au mentalitate, au valoare și o echipă foarte puternică", a mai spus Rotariu.

Rotariu: "Anzor, cel mai bun mijlocaș care a fost în România. Va face și el pasul la o echipă importantă"

La runda întrebărilor fulger din cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Iosif Rotariu a fost rugat să numească cel mai bun mijlocaș din Superliga. Fostul internațional, participant la CM 1990, a ales tot un jucător din tabăra Craiovei.

"Anzor Mekvabishvili, de departe! E un jucător complet, un număr 6, un număr 8, un număr 10. Bate și cornerele bine, și loviturile libere. Verticalizează jocul, ajunge la finalizare.

A avut o contribuție semnificativă la titlu. Eu cred că e cel mai bun mijlocaș care a fost în România, dintre toți. Are tot ce îi trebuie și în scurt timp cred că va face pasul la o echipă importantă din Europa", a mai spus Rotariu.

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