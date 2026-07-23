Meciurile din Supercupa României la handbal feminin şi masculin au fost stabilite, joi, prin tragere la sorţi, la sediul FR Handbal. La feminin, se vor duela în semifinale campioana Gloria Bistriţa şi vicecampioana CSM Bucureşti.
Potrivit tragerii la sorţi, la masculin se vor duela în semifinale Dinamo Bucureşti – SCM Politehnica Timişoara şi CSM Bucureşti – HC Buzău.
Turneul F4 ar urma să aibă loc în 21-22 august.
Trofeul este deţinut de campioana Dinamo Bucureşti, care l-a câştigat pentru a opta oară în 2025.
La feminin, cele două semifinale vor fi între Corona Braşov – SCM Râmnicu Vâlcea şi Gloria Bistriţa – CSM Bucureşti.
Meciurile vor avea loc în cadrul turneului din 22-23 august.
CSM Bucureşti este deţinătoarea trofeului.
FR Handbal intenţionează să organizeze ambele turnee în acelaşi oraş şi aşteaptă oferte în următoarea săptămână din partea cluburilor interesate să le găzduiască.