Meciurile din Supercupa României la handbal feminin şi masculin au fost stabilite, joi, prin tragere la sorţi, la sediul FR Handbal. La feminin, se vor duela în semifinale campioana Gloria Bistriţa şi vicecampioana CSM Bucureşti.

Potrivit tragerii la sorţi, la masculin se vor duela în semifinale Dinamo Bucureşti – SCM Politehnica Timişoara şi CSM Bucureşti – HC Buzău.