CSM București a învins-o, pe teren propriu, fără drept de apel pe CSM Galați, scor 36-22 (22-10), într-o partidă din etapa a 20-a din Liga Florilor.

CSM București, pe primul loc provizoriu

„Tigroaicele” au urcat cel puțin provizoriu pe primul loc în Liga Florilor, ajungând la 37 de puncte în fruntea ierarhiei.

Pe locul al doilea se poziționează Gloria Bistrița, cu 36 de puncte, care urmează să își dispute meciul din runda a 20-a abia pe 3 mai, de la 17:30, în deplasare la Râmnicu Vâlcea.

Maria Alexandra Voicu, evoluție la înălțime

Cu nouă goluri din nouă aruncări, Maria Alexandra Voicu a fost cea mai bună marcatoare de la CSM. Din tabăra bucureștencelor, s-au mai făcut remarcate Trine Ostergaard Jensen și Merel Freriks, ambele cu câte șase goluri.

Cea mai bună marcatoare a partidei a fost Andreea Loredana Prescura, de la învinse. Ea a punctat de 11 ori din 18 aruncări.

Formă excelentă pentru CSM

CSM București și-a confirmat astfel forma de vis, după ce cu patru zile în urmă s-a calificat în Final Four după o pauză de opt ani.

Elevele antrenate de Bojana Popovic au câștigat 37-27 împotriva danezelor de la Esbjerg. În turul sferturilor Ligii Campionilor au cedat cu 25-26.

CSM Bucureşti va înfrunta echipa franceză Metz Handball în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tragerea la sorţi a avut loc, luni, la Viena, la sediul Federaţiei Europene de Handbal.

Turneul Final Four se va disputa în MVM Dome din Budapesta, pe 6-7 iunie.