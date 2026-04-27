CSM București, gata să atace câștigarea Ligii Campionilor.

CSM București s-a calificat la Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin după victoria cu 37-27 în fața echipei Team Esbjerg, în returul sferturilor de finală.

Azi, CSM Bucureşti a aflat că va înfrunta echipa franceză Metz Handball în semifinalele Ligii Campionilor, care a trecut de FTC-Rail Cargo Hungaria, după 31-31 la Budapesta şi 31-28 pe teren propriu.

Crina Pintea, opinie despre posibilul parcurs al CSM București în Final 4

În cealaltă semifinală a competiţiei, Brest Bretagne Handball, care a eliminat-o pe Gloria Bistriţa, o va întâlni pe Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului. Echipa maghiară s-a calificat pentru a zecea oară la rând la turneul EHF Final4.

Turneul Final 4 va avea loc în MVM Dome din Budapesta, pe 6-7 iunie.

EHF a discutat cu Crina Pintea, pe care a întrebat-o cum crede că se va descurca formația bucureșteană la turneul celor mai bune patru echipe din Europa.

CSM București speră să câștige iar Liga Campionilor

Chiar dacă au trecut mulți ani de când CSM București nu a mai fost parte din Final 4, Pintea crede că poate face surpriza și, de ce nu, să câștige din nou Liga Campionilor.

”Au fost mulți ani de așteptare și ne-am dorit atât de mult să ajungem în Final Four. Sunt încă foarte fericită că mergem acolo. Am trecut prin multe lucruri pe parcursul sezonului, însă acest sezon a fost unul foarte special pentru noi deoarece am avut atât de multe urcușuri și coborâșuri, iar reușita aceasta a fost un vis măreț pentru noi.

Când ești în Final Four, este destul de greu să spui ce preferi, deoarece echipele sunt foarte puternice. Dar sentimentul este că putem reuși, dacă vom juca așa cum am făcut-o și dacă vom rămâne unite, cred că este doar o chestiune de... nu noroc, ci o chestiune de cum te simți în ziua respectivă. Așadar, vom merge acolo și vom juca cu inima, împreună, așa cum am mai făcut-o”, a concluzionat Crina Pintea pentru site-ul EHF.

Cum s-a calificat CSM București în Final 4

Reamintind, campioana României a făcut un meci splendid şi s-a calificat ''en fanfare'' între cele mai bune patru echipe de pe continent, după ce pierduse la limită în tur, cu 25-26.

CSM București a început meciul cu un neverosimil 6-0, iar la pauză avea un avans de cinci goluri, 19-14. În repriza secundă (min. 39), Esbjerg s-a apropiat la trei goluri, 23-20, iar apoi 26-23 (45), dar finalul a aparţinut echipei antrenate de Bojana Popovic, care a obţinut o victorie concludentă, la zece goluri.

Sub privirile Cristinei Neagu, golurile echipei bucureştene au fost marcate de Elizabeth Omoregie 6, Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 5, Cina Pintea 5, Djurdjina Jaukovic 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Tatjana Brnovic 4, Maria Alexandra Voicu 2, Anne Mette Hansen 1.