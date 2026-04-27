CSM Bucureşti va înfrunta echipa franceză Metz Handball în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit tragerii la sorţi efectuate, luni, Viena, sediul Federaţiei Europene de Handbal.

CSM Bucureşti, câştigătoarea trofeului din 2016, s-a calificat la turneul Final4 de la Budapesta după o pază de opt ani, reuşind să elimine echipa daneză Team Esbjerg. Prima manşă din sferturi a fost câştigată de echipa daneză cu 26-25 dar CSMB s-a impus clar în Sala Polivalentă din Capitală, cu 37-27, duminică.

Metz Handball a trecut de FTC-Rail Cargo Hungaria, după 31-31 la Budapesta şi 31-28 pe teren propriu.

„Călăul” Bistriței va întâlni Gyori

În cealaltă semifinală a competiţiei, Brest Bretagne Handball, care a eliminat-o pe Gloria Bistriţa, o va întâlni pe Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului. Echipa maghiară s-a calificat pentru a zecea oară la rând la turneul EHF Final4.

Turneul Final4 va avea loc în MVM Dome din Budapesta, pe 6-7 iunie.

În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi arenă va avea loc şi primul turneu final al Ligii Campionilor pentru junioare, EHF Youth Club Trophy 2026, la care este calificată şi CSM Bucureşti, care o va înfrunta în semifinală pe Gyori ETO KC. Cealaltă semifinală va opune echipele maghiare Ferencvaros şi DVSC Kezilabda Akademia.