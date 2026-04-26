Popovic a explicat că meritul ei în performanță a constat în faptul că și-a făcut jucătoarele să creadă în ele mai întâi și ulterior în forța echipei.

Bojana Popovic, reacție după calificarea CSM-ului în Final Four

„Le-am făcut să înțeleagă că trebuie să creadă în ele, apoi în echipă. S-au pregătit intens pentru asta, sunt mai bune individual și acum chiar cred în ele! E incredibil cât de bine arată, cât de bine se înțeleg, ce grup unit! Pentru mine, ca antrenor, e cel mai important lucru. OK, ne-am calificat în Final Four, dar faptul că arătăm ca o echipă mă entuziasmează mai tare.

(n.r.- dacă poate CSM București să învingă pe oricine dacă se prezintă ca astăzi) „DA! Am folosit multe jucătoare, fiecare își cunoaște rolul și îl acceptă. Asta e cel mai important când ai o echipă de 12-13-14 jucătoare pregătite și care știu ce să facă. În astfel de condiții, poți merge până la capăt.

Cred că e un moment important pentru cariera mea. Am câștigat Liga Campionilor din calitate de antrenor secund, dar, acum, când am venit la CSM, am simțit din prima clipă că sunt acasă. Am simțit potențialul fetelor și că împreună putem face lucruri mărețe. Acum, după primul meci, cel de la Esbjerg, am știut că sunt pregătite din punct de vedere mental pentru următorul pas”, a declarat Bojana Popovic, la finalul partidei.

Popovic: „Toate cele 16 fete au fost foarte, foarte pregătite”

Ulterior, la conferința de presă, antrenoarea și-a lăudat toate cele 16 eleve pentru modul în care s-au pregătit înaintea meciului.

„Nu cred că am făcut nimic nou. Am avut o săptămână pentru a ne pregăti mai mult pentru acest joc. Am fost bine pregătiți și pentru primul meci. A fost o diferență la micile detalii pe care nu le-am făcut bine în tur. Ne-am pregătit mult în această săptămână, am avut destul timp.

Cred că fetele au fost pregătite mental pentru meci. Au jucat de cinci ori cu Esbjerg și acum erau pregătite să facă ceva. Nu au vrut să se gândească la presiunea din trecut. Au fost pregătite pentru ce le-a stat în față: să se apere, să atace, să aibă atitudine bună.

Cel mai important a fost acest sentiment de a crede și de a dori să facă asta și nimic altceva. În handbal, micile detalii, tactica funcționează doar dacă ești puternic mental și crezi destul. Dacă nu, antrenorii pot face orice pe teren, pot încerca să schimbe, însă dacă ele nu sunt cu mintea la joc, e dificil.

Toate cele 16 fete au fost foarte, foarte pregătite și am avut și o atmosferă excelentă. O susținere grozavă: 5.000 de oameni au fost în sală. Ei ne-au dat plusul de energie și au făcut o treabă grozavă.

Am luptat 60 de minute. Ne așteptam la un meci puțin mai strâns, dar am început foarte bine și am pus presiune pe ele așa că ne-au urmărit tot meciul. Sunt foarte mândră de cum ne-am descurcat. Nimic nu s-a schimbat: ne-am antrenat din nou și din nou și acele detalii ne-au crescut încrederea în noi înșine”, a adăugat Popovic.

CSM București, în Final Four după o pauză de opt ani

CSM București a reușit să se califice în Final Four, în Liga Campionilor la handbal feminin, după o pauză de opt ani. „Tigroaicele” le-au învins pe danezele de la Esbjerg în returul disputat la Sala Polivalentă din București cu scorul de 37-27 (19-14), după ce în tur au cedat cu 25-26.

Portarul Evelina Eriksson a fost numită cea mai bună jucătoare a meciului, cu un procentaj de 34,1% al paradelor (14 din 41).

Intervențiile miraculoase ale suedezei au contribuit decisiv la succesul handbalistelor de la CSM București în fața danezelor de la Esbjerg.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.