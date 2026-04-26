Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Evelina Eriksson (29 de ani), suedeza din poarta celor de la CSM București, a fost eroina „tigroaicelor” în victoria istorică împotriva danezelor de la Esbjerg (37-27).

Evelina Eriksson, în extaz după CSM București - Esbjerg 37-27

La finalul confruntării, Evelina și-a exprimat bucuria pentru calificarea obținută de CSM București în Final Four după o pauză de opt ani. Suedeza a spus că jucat meciul carierei și a explicat că defensiva a făcut diferența.

„Nu am cuvinte, nu știu ce s-a întâmplat, m-am uitat la scor și nu știu cum am reușit. Este cu siguranță cel mai memorabil meci din carieră, sunt foarte mândră de ce am reușit.

Cred că toate ne-am setat un obiectiv la începutul sezonului, iar pe parcursul sezonului am început să credem că ne putem califica.

Evelina Eriksson: „Ar fi cazul pentru un party”

Atmosfera a fost incredibilă, noi chiar am vorbit înainte că vrem să mulțumim fanii care vor veni să ne susțină și am reușit. Cred că apărarea noastră a făcut diferența 100%.

Am jucat foarte bine, tare, și cred că aici am făcut diferența. Nu știu câte ore am pregătit, dar am ajustat tot, multe ore de analiză video și asta a fost… le-am omorât!

(n.r.- despre o petrecere pentru a sărbători calificarea) Ar fi cazul pentru un party”, a reacționat Evelina Eriksson, la finalul meciului.

CSM București, în Final Four după o pauză de opt ani

CSM București a reușit să se califice în Final Four, în Liga Campionilor la handbal feminin, după o pauză de opt ani. „Tigroaicele” le-au învins pe danezele de la Esbjerg în returul disputat la Sala Polivalentă din București cu scorul de 37-27 (19-14), după ce în tur au cedat cu 25-26.

Portarul Evelina Eriksson a fost numită cea mai bună jucătoare a meciului, cu un procentaj de 34,1% al paradelor (14 din 41).

Intervențiile miraculoase ale suedezei au contribuit decisiv la succesul handbalistelor de la CSM București în fața danezelor de la Esbjerg.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.