Dinamo își continuă seria fantastică din Liga Națională de baschet masculin, ajungând astăzi la a 11-a victorie consecutivă!
Cu ceva emoții în debutul meciului, trupa din Ștefan cel Mare s-a impus în cele din urmă la codașa CSM Galați, scor 88-74.
În pauzele de la Galați a atras atenția publicului prezent în ”Sala Sporturilor Dunărea” un copil care înscria coș după coș!
Jonathan Stark, recital în CSM Galați - Dinamo 74-88
”Deplasarea de la Galați, rezolvată în ultimele 5 minute ale meciului. Am pornit relaxați iar gazdele au știut să profite, diferența fiind de o singură posesie după 30 de minute de joc.
Sfertul 4 însă a arătat diferit iar Dinamo s-a distanțat confortabil pe tabelă pentru a obține ultimativ victoria cu nr. 11! 💪
📊 Jonathan Stark și-a continuat recitalul cu 14 puncte, 4 recuperări, 4 pase decisive și 2 intercepții iar Mandisodza s-a remarcat prin 15 puncte. Bobrov a cochetat din nou cu un double-double (10 puncte, 8 recuperări)”, a notat la final pagina CS Dinamo Baschet.
Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin: Dinamo a egalat la puncte liderul Oradea