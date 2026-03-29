FOTO ȘI VIDEO Adorabil la Galați! Cine a înscris coș după coș în timpul meciului în care Dinamo a bifat a 11-a victorie consecutivă

Adorabil la Galați! Cine a înscris coș după coș în timpul meciului în care Dinamo a bifat a 11-a victorie consecutivă Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare, de neoprit în acest sezon.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiJonathan StarkCSM GalatiVyacheslav Bobrov
Din articol
  • Copil galati dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo își continuă seria fantastică din Liga Națională de baschet masculin, ajungând astăzi la a 11-a victorie consecutivă!

Cu ceva emoții în debutul meciului, trupa din Ștefan cel Mare s-a impus în cele din urmă la codașa CSM Galați, scor 88-74.

În pauzele de la Galați a atras atenția publicului prezent în ”Sala Sporturilor Dunărea” un copil care înscria coș după coș!

Jonathan Stark, recital în CSM Galați - Dinamo 74-88

”Deplasarea de la Galați, rezolvată în ultimele 5 minute ale meciului. Am pornit relaxați iar gazdele au știut să profite, diferența fiind de o singură posesie după 30 de minute de joc.

Sfertul 4 însă a arătat diferit iar Dinamo s-a distanțat confortabil pe tabelă pentru a obține ultimativ victoria cu nr. 11! 💪

📊 Jonathan Stark și-a continuat recitalul cu 14 puncte, 4 recuperări, 4 pase decisive și 2 intercepții iar Mandisodza s-a remarcat prin 15 puncte. Bobrov a cochetat din nou cu un double-double (10 puncte, 8 recuperări)”, a notat la final pagina CS Dinamo Baschet.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin: Dinamo a egalat la puncte liderul Oradea

Clasamente oferite de Sofascore

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
ULTIMELE STIRI
România, vicecampioană la Cupa Mondială de la Budapesta!
România, vicecampioană la Cupa Mondială de la Budapesta!
Costel Pantilimon a pus punctul pe „i” despre regula U21: „Ridică un semn de întrebare”
Costel Pantilimon a pus punctul pe „i” despre regula U21: „Ridică un semn de întrebare”
Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională: ”Gata, s-a terminat”
Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională: ”Gata, s-a terminat”
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
Un fost mare internațional se ia de Mircea Lucescu: ”Să-i vină mintea la cap și să se potolească”
Un fost mare internațional se ia de Mircea Lucescu: ”Să-i vină mintea la cap și să se potolească”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”

FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”

A venit răspunsul pentru Gigi Becali, după ce a anunțat că oferă 3 milioane de euro pentru "cel mai bun fotbalist român"

A venit răspunsul pentru Gigi Becali, după ce a anunțat că oferă 3 milioane de euro pentru "cel mai bun fotbalist român"

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională: ”Gata, s-a terminat”
Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională: ”Gata, s-a terminat”
Costel Pantilimon a pus punctul pe „i” despre regula U21: „Ridică un semn de întrebare”
Costel Pantilimon a pus punctul pe „i” despre regula U21: „Ridică un semn de întrebare”
După ce i-a fost amenințată familia cu moartea, jucătoarea a luat o decizie neașteptată
După ce i-a fost amenințată familia cu moartea, jucătoarea a luat o decizie neașteptată
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
România, vicecampioană la Cupa Mondială de la Budapesta!
România, vicecampioană la Cupa Mondială de la Budapesta!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Eternul derby Dinamo - Steaua, decis ”în ultima secundă”! Sau nu?
Eternul derby Dinamo - Steaua, decis ”în ultima secundă”! Sau nu?
Dinamo a ajuns la opt victorii consecutive în campionat! A încheiat meciul cu 100% jucători români
Dinamo a ajuns la opt victorii consecutive în campionat! A încheiat meciul cu 100% jucători români
CITESTE SI
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!