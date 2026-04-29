CSM Bucureşti a anunţat transferul extremei dreapta Matilda Sofia Forsberg, începând cu următorul sezon competiţional.

Suedeza care joacă în Liga Florilor, la Gloria Bistriţa, a semnat un contract pentru următorii doi ani cu CSM Bucureşti.

Născută pe 26 februarie 1998, Forsberg este o ''extremă dreapta renumită pentru rapiditate şi eficienţa din atac, fiind o handbalistă care excelează pe contraatac, fiind şi foarte eficientă la finalizarea din unghiuri dificile'', a descris-o CSM.

"Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia şi pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl iubesc. Când am fost abordată de Bojana (Popovic) şi echipa de la CSM, m-am simţit foarte onorată şi privilegiată - având în vedere istoria şi victoriile CSM de-a lungul anilor. Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a 'face tot ce am mai bun în toate situaţiile' (să mă dezvolt ca individ şi să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câştigătoare şi de a o promova. Aştept cu nerăbdare să realizez multe alături de Bojana, restul conducerii CSM Bucureşti, noile mele colege de echipă, pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru sezoanele viitoare, pentru a împărtăşi succesul nostru, pentru a aduce dragoste şi bucurie suporterilor noştri", a declarat Matilda Forsberg, potrivit Agerpres.