Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încurajați de accederea în Final Four, șefii clubului continuă operațiunea de întărirea lotului pentru sezonul viitor.

TAGS:
CSM Bucureşti a anunţat transferul extremei dreapta Matilda Sofia Forsberg, începând cu următorul sezon competiţional.

Suedeza care joacă în Liga Florilor, la Gloria Bistriţa, a semnat un contract pentru următorii doi ani cu CSM Bucureşti.

Născută pe 26 februarie 1998, Forsberg este o ''extremă dreapta renumită pentru rapiditate şi eficienţa din atac, fiind o handbalistă care excelează pe contraatac, fiind şi foarte eficientă la finalizarea din unghiuri dificile'', a descris-o CSM.

"Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia şi pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl iubesc. Când am fost abordată de Bojana (Popovic) şi echipa de la CSM, m-am simţit foarte onorată şi privilegiată - având în vedere istoria şi victoriile CSM de-a lungul anilor. Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a 'face tot ce am mai bun în toate situaţiile' (să mă dezvolt ca individ şi să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câştigătoare şi de a o promova. Aştept cu nerăbdare să realizez multe alături de Bojana, restul conducerii CSM Bucureşti, noile mele colege de echipă, pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru sezoanele viitoare, pentru a împărtăşi succesul nostru, pentru a aduce dragoste şi bucurie suporterilor noştri", a declarat Matilda Forsberg, potrivit Agerpres.

  • Matilda forsberg13
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Matilda Forsberg are în acest sezon de EHF Champions League un procentaj de 76% (22 goluri din 29 aruncări) în cele opt meciuri jucate pentru Gloria. A mai jucat la nivel înalt la Savehof şi vine la CSM Bucureşti unde va evolua alături de două colege din naţionala Suediei, Tyra Axner şi Jenny Carlson.

"Ne bucurăm de venirea Matildei în echipa noastră şi suntem încrezători că potenţialul şi calităţile sale sportive vor contribui la atingerea obiectivelor echipei. Îi urăm bun venit şi mult succes în tricoul CSM Bucureşti!", a spus Aurelia Brădeanu, team managerul CSM-ului.

CSM Bucureşti a anunţat anterior şi alte transferuri pentru sezonul viitor: centrul rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros), extrema dreaptă maghiară Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim), interul stânga maghiar Csenge Kuczora (Thuringer HC), pivotul feroez Pernille Brandenborg (Storhamar Handball Elite), interul stânga suedez Tyra Axner (Metz Handball), portarul Denisa Şandru (CS Rapid), centrul suedez Jenny Carlson (Molde Elite) şi portarul Yuliya Dumanska (Minaur Baia Mare).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!