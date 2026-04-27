Tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor are loc azi, de la 16:00.
Cristina Neagu și-a spus părerea despre Bojana Popovic după calificarea CSM-ului în Final Four-ul Champions League
Cristina Neagu s-a retras din activitate anul trecut.
Prezentă la meciul care a consfințit calificarea CSM-ului în Final Four-ul Champions League la handbal feminin, Cristina Neagu a vorbit la final despre antrenoarea Bojana Popovic (46 de ani), pe care o consideră determinantă în ascensiunea "Tigroaicelor" în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.
"Se prevede o carieră la fel de mare ca și a cea a jucătoarei Bojana. Echipa a câstigat de multe ori campionatul și cupa în acesti ani, dar nu s-a calificat în Final 4, așa că putem să ne bucurăm de această calificare și mai puțin de titlul poate pierdut și necalifiacarea în Cupa României", a declarat Cristina Neagu.
Campioana CSM Bucureşti a învins la scor duminică, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 37-27 (19-14), în manşa retur din sferturile Ligii Campionilor.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Maslova 5, Pintea 5, pentru CSM Bucureşti, respectiv Hansson 6, Reistad 6, pentru Team Esbjerg, într-o atmosferă electrizantă creată de cei 5.000 de fani. CSM a condus în permanenţă, după un debut cu 6-0, şi s-a impus la scor în faţa formaţiei daneze, care o eliminase anterior de trei ori din cursa pentru Turneul Final Four.
- Gloria Bistriţa a fost învinsă şi duminică, în deplasare, de formaţia franceză Brest Bretagne Handball, scor 36-30 (14-13), şi a ratat calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor. În semifinalele competiţiei vor juca astfel Gyor ETO, Metz Handball, CSM Bucureşti şi Brest Bretagne Handball.
Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie, iar tragerea la sorţi a semifinalelor va avea loc luni.
Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.
