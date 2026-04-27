Cristina Neagu și-a spus părerea despre Bojana Popovic după calificarea CSM-ului în Final Four-ul Champions League

Tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor are loc azi, de la 16:00.

Prezentă la meciul care a consfințit calificarea CSM-ului în Final Four-ul Champions League la handbal feminin, Cristina Neagu a vorbit la final despre antrenoarea Bojana Popovic (46 de ani), pe care o consideră determinantă în ascensiunea "Tigroaicelor" în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Cristina Neagu și-a spus părerea despre Bojana Popovic: "Se prevede o carieră la fel de mare"

"Se prevede o carieră la fel de mare ca și a cea a jucătoarei Bojana. Echipa a câstigat de multe ori campionatul și cupa în acesti ani, dar nu s-a calificat în Final 4, așa că putem să ne bucurăm de această calificare și mai puțin de titlul poate pierdut și necalifiacarea în Cupa României", a declarat Cristina Neagu.