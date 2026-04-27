LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, Metaloglobus București și Unirea Slobozia se întâlnesc într-un veritabil derby al durerii între ultimele două clasate din play-out-ul Superligii.

Metaloglobus are o singură victorie în ultimele 16 etape

21 martie 2026, Metaloglobus - Petrolul 1-0: a fost singura victorie reușită de bucureșteni în ultimele 16 etape, în rest au două remize și 13 partide pierdute.

15 dintre cele 22 de înfrângeri suferite de Unirea pe durata campionatului curent au fost la limită.

Doar 29 de goluri a marcat Metaloglobus în ediția actuală, dintre care 13 au fost izbutite pe teren propriu. Totodată, este formația cu cele mai multe goluri încasate - 75.

Unirea Slobozia a câștigat la limită ambele întâlniri directe din sezonul regulat

15 dintre cele 35 de goluri reușite de ialomițeni au fost înscrise din faze fixe.

Pe spațiul porții grupării din Slobozia s-au tras cele mai multe șuturi în primele cinci runde din play-out - 33.

Metaloglobus este formația cu cele mai puține faulturi comise în play-out, doar 51.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat 2025-2026, când ialomițenii au câștigat ambele partide, 2-1 pe teren propriu (Fl. Purece - dublă / A. Aganovic - autogol) și 3-2 în deplasare (R. Espinosa - dublă, C. Afalna / Y. Zakir, S. Visic). Info: LPF

Clasamentul din play-out