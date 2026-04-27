VIDEO Vorbește serios? Aryna Sabalenka susține că a reușit cea mai bună lovitură din carieră în meciul cu Jaqueline Cristian

Aryna Sabalenka se mândrește cu ce a reușit împotriva româncei Jaqueline Cristian mai puternic decât a bucurat-o oricare altă lovitură semnată până acum, în carieră.

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) i-a lăsat doar cinci game-uri româncei Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA), în meciul jucat în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid.

6-1, 6-4 s-a impus prima jucătoare a lumii, într-o confruntare în care se mândrește că ar fi reușit „cea mai bună lovitură a carierei.”

A fost un pasing de rever, reușit cu o singură mână de Aryna Sabalenka - sportivă care, de regulă, alege să lovească reverul cu două mâini, pentru mai multă precizie -, o execuție tehnică pe care Jaqueline Cristian i-a permis-o, în urma unui voleu căruia i-a fost imprimat o boltă mare. Lovitura a avut loc în al patrulea game al meciului.

În setul secund, Jaqueline Cristian a reușit să echilibreze raportul de forțe și a ajuns să conducă cu 4-3 la game-uri.

În ciuda presiunii scorului, Aryna Sabalenka s-a mobilizat și a încheiat confruntarea cu trei game-uri apropiate consecutiv.

În clasamentul WTA, situația rămâne, pentru moment, neschimbată. Sorana Cîrstea continuă să fie racheta numărul unu a țării, clasându-se pe locul 26, pe când Jaqueline Cristian ocupă locul 33 al ierarhiei mondiale.

Între Cîrstea și Cristian există o diferență de 158 de puncte WTA.

