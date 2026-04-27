Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) i-a lăsat doar cinci game-uri româncei Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA), în meciul jucat în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid.

Aryna Sabalenka, mândră de lovitura pe care a reușit-o împotriva româncei Jaqueline Cristian

6-1, 6-4 s-a impus prima jucătoare a lumii, într-o confruntare în care se mândrește că ar fi reușit „cea mai bună lovitură a carierei.”

A fost un pasing de rever, reușit cu o singură mână de Aryna Sabalenka - sportivă care, de regulă, alege să lovească reverul cu două mâini, pentru mai multă precizie -, o execuție tehnică pe care Jaqueline Cristian i-a permis-o, în urma unui voleu căruia i-a fost imprimat o boltă mare. Lovitura a avut loc în al patrulea game al meciului.