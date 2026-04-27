GALERIE FOTO Golgheterul din Ligue 1 are nunta programată în timpul CM 2026! Ce va face dacă va fi convocat

Esteban Lepaul (26 de ani), atacantul lui Rennes, este golgheterul surprinzător din Ligue 1, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Lepaul, fotbalist crescut în academia lui Lyon, care nu a fost convocat la nicio națională a Franței până în prezent, traversează un prim sezon fantastic la Rennes: a jucat în toate cele 31 de etape din Ligue 1 și a marcat nu mai puțin de 18 goluri.

Francezul născut în Auxerre este lider în ierarhia golgheterilor, peste Joaquin Panichelli (Strasbourg, 16), Mason Greenwod (Marseille, 15), Folarin Balogun (Monaco, 12) sau Ousmane Dembele (PSG, 10).

În luna iunie, Esteban Lepaul ar trebui să se căsătorească cu partenera sa, Inès, însă atacantul lui Rennes recunoaște că este gata să amâne importantul eveniment din viața sa în cazul în care Didier Deschamps va decide să mizeze pe serviciie sale la Cupa Mondială.

"Avem nunta programată în iunie, dar nu ar fi o mare problemă dacă va trebui să o amânăm. E vorba de priorități", a spus Lepaul, pentru Telefoot, citat de RMC Sport.

Didier Deschamps, selecționerul Franței, va anunța lotul convocat pentru CM 2026 pe 14 mai, într-o conferință de presă.

Lepaul, care în 2024 era cumpărat de Angers pentru doar 150.000 de euro, iar ulterior vândut la Rennes pentru 13,5 milioane de euro, a vorbit și despre posibilitatea de a încheia pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Ligue 1.

"Ar fi ceva cu adevărat special să le calc pe urme unor fotbaliști precum Cavani, Ibrahimovic, Mbappe sau Dembele. Sunt nume uriașe!

Să marchez goluri este ceea ce mă motivează cel mai mult. Dacă nu marchez, sunt trist. Poate sună prostesc, dar ca să fiu fericit eu trebuie să înscriu.

Ar fi un vis să joc pentru naționala Franței și să să cânt imnul. Nu cred că există ceva mai important de atât", a mai pus Lepaul.

