Câștigătoare de turneu de mare șlem, Bianca Vanessa Andreescu (25 de ani, 127 WTA) a anunțat că a renunțat să „urmărească repetarea trecutului.”
Cu toate acestea, sportiva canadiană cu părinți români crede că este posibil ca ea să repete performanța de a cuceri un titlu major de campioană, în tenis, în anii ce vor veni.
Bianca Andreescu, convinsă că poate să redevină campioană de turneu de mare șlem
În același interviu, acordat Raquet, Bianca Andreescu admite că a durat aproximativ cinci ani până când a ajuns, în sfârșit, la concluzia că nu poate urmări, obsesiv, trecutul, cu gândul repetării acestuia.
„Nu mă mai pot întoarce în 2019, nu mai sunt aceeași persoană. Acum vreau să mă reinventez, deoarece au trecut șapte ani.
Corpul meu știe cum să câștige un titlu de mare șlem. Sistemul meu cunoaște. Știu că e posibil, nu am dubii. Cu siguranță, suntem toți ființe umane și avem îndoieli, dar cred, cu adevărat, că pot să o fac din nou,” a spus Bianca Andreescu, din afara top 100 WTA.
Bianca Andreescu nu mai vrea să repete trecutul cu orice preț
Andreescu a menționat anul 2024 ca fiind punctul de cotitură în procesul pe care l-a întreprins pentru a-și înțelege cariera mai bine.
În această călătorie, se pare că a apărut și dumnezeirea, un factor pe care Andreescu îl vede important în îndreptarea pe care vrea să o aplice carierei de jucătoare de tenis.
În acest an, încercând și să diminueze riscul reaccidentării, Bianca Andreescu s-a înscris în mai multe competiții ITF.
Nu o deranjează să înceapă de la zero din nou. „Nu mai dau atâta importanță rezultatului. Asta mi-ar distruge moralul. Dacă dau tot ce am mai bun, tot nu pot să controlez rezultatul, corect? E în mâinile lui Dumnezeu.
Ar fi bine să câștig, din când în când, dar bucuria sportului s-ar evapora. Și nu aș mai aprecia viața la fel de mult,” a completat Bianca Andreescu pentru aceeași sursă, citată de Tennis World USA.
20 de victorii și 8 eșecuri are Bianca Andreescu, în meciurile oficiale jucate în 2026.